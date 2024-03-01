01.03.2024, 21:10
Неслыханный случай: полицейские стали штрафовать водителей, а потом принесли извинения(16)
ФОТО: KARIN KAHN/FACEBOOK
В четверг, 29 декабря, в Хаапсалу имела место беспрецедентная ситуация, когда иногородний полицейский патруль принялся на одной из улиц, наверно истолковав Правила дорожного движения, выписывать штрафы водителям, которые двигались совершенно корректно.
„Сегодня, когда я свернула на домашнюю парковку и припарковалась, меня ждал сюприз. Ко мне направилась из серой Škoda, которая заняла тротуар у первого подъезда по адресу Лихула мнт, 1, женщина-полицейский и сообщила мне, что я нарушила закон“, - описала сложившуюся в четверг ситуацию жительница Хаапсалу Карин Кахн.