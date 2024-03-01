Новости Эстонии
01.03.2024, 21:10

Неслыханный случай: полицейские стали штрафовать водителей, а потом принесли извинения

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Здесь четыре человека необоснованно получили штраф
Здесь четыре человека необоснованно получили штраф
ФОТО: KARIN KAHN/FACEBOOK

В четверг, 29 декабря, в Хаапсалу имела место беспрецедентная ситуация, когда иногородний полицейский патруль принялся на одной из улиц, наверно истолковав Правила дорожного движения, выписывать штрафы водителям, которые двигались совершенно корректно.

„Сегодня, когда я свернула на домашнюю парковку и припарковалась, меня ждал сюприз. Ко мне направилась из серой Škoda, которая заняла тротуар у первого подъезда по адресу Лихула мнт, 1, женщина-полицейский и сообщила мне, что я нарушила закон“, - описала сложившуюся в четверг ситуацию жительница Хаапсалу Карин Кахн.

По словам полицейского, Кахн якобы было нельзя на Таллиннском шоссе у Kaubamaja после пешеходного перехода делать левый поворот на парковку, а нужно было проехать на перекресток и там сделать разворот.

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RusDelfi
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