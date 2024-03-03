ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Что нужно сделать, чтобы внук получил деньги, доставшиеся по наследству от бабушки?
„Я довольно пожилой человек, у меня трое взрослых детей и четверо внуков. Один из этих внуков всегда навещал меня и всячески помогал мне. Сейчас я составила нотариально заверенное завещание, в котором написано, что после моей смерти один из моих внуков унаследует все деньги, которые есть на моем банковском счете. Про другое имущество, в том числе недвижимое, отметок не делала, поэтому оно будет разделено между всеми.
Объясните пожалуйста, как внук получит эти деньги из банка после моей смерти. С каким документом ему следует идти в банк по завещанию? Или ему тоже придется идти к нотариусу при открытии наследства и оформлять себя наследником? Потому что прямые наследники — трое моих детей. Могут ли наследники отдельно снять с этого банковского счета так называемые похоронные деньги, прежде чем они будут переданы внуку?“, спрашивает читательница Maaleht.