ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Что нужно сделать, чтобы внук получил деньги, доставшиеся по наследству от бабушки?

„Я довольно пожилой человек, у меня трое взрослых детей и четверо внуков. Один из этих внуков всегда навещал меня и всячески помогал мне. Сейчас я составила нотариально заверенное завещание, в котором написано, что после моей смерти один из моих внуков унаследует все деньги, которые есть на моем банковском счете. Про другое имущество, в том числе недвижимое, отметок не делала, поэтому оно будет разделено между всеми.