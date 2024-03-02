02.03.2024, 09:18
Новый закон: в дальнейшем можно будет продолжать работать во время длительного больничного(1)
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Правительство направило Рийгикогу законопроект, который позволит пациентам во время больничного, превышающего два месяца, продолжать работать с частичной нагрузкой или выполнять более легкую работу и получать зарплату.
Во время продолжительной болезни Касса здоровья и работодатель будут в равных долях выплачивать работнику сумму зарплаты, соответствующую сумме до болезни. Законопроект предположительно может вступить в силу с 15 апреля этого года.