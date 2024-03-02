Новости Эстонии
02.03.2024, 09:18

Новый закон: в дальнейшем можно будет продолжать работать во время длительного больничного

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Maaleht
ФОТО: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

Правительство направило Рийгикогу законопроект, который позволит пациентам во время больничного, превышающего два месяца, продолжать работать с частичной нагрузкой или выполнять более легкую работу и получать зарплату.

Во время продолжительной болезни Касса здоровья и работодатель будут в равных долях выплачивать работнику сумму зарплаты, соответствующую сумме до болезни. Законопроект предположительно может вступить в силу с 15 апреля этого года.

Цель законопроекта - предотвратить у людей с более серьезными заболеваниями появление постоянной нетрудоспособности и их исключение из рынка труда. Это добровольная система: все должно быть одобрено лечащим врачом, при необходимости при поддержке врача по гигиене труда, пациент должен быть в состоянии выполнять работу, и все это должно устраивать работодателя.

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