Новый закон: в дальнейшем можно будет продолжать работать во время длительного больничного

Во время продолжительной болезни Касса здоровья и работодатель будут в равных долях выплачивать работнику сумму зарплаты, соответствующую сумме до болезни. Законопроект предположительно может вступить в силу с 15 апреля этого года.

Цель законопроекта - предотвратить у людей с более серьезными заболеваниями появление постоянной нетрудоспособности и их исключение из рынка труда. Это добровольная система: все должно быть одобрено лечащим врачом, при необходимости при поддержке врача по гигиене труда, пациент должен быть в состоянии выполнять работу, и все это должно устраивать работодателя.