Российские политические активисты в Эстонии: „Не может „Алексей Навальный“ быть в одном предложении с „похоронен, умер“
Сегодня, 1 марта, в России прошли похороны российского политика Алексея Навального. Российские политические активисты в Эстонии поделились с RusDelfi своими эмоциями в этот день.
Российский политический активист, организатор антивоенных митингов, руководитель Reforum Space Николай Артеменко:
„Все эти последние дни, особенно вчера и сегодня, когда обсуждаются похороны, выдача тела, отпевание Навального, я до сих пор, когда слышу эти фразы, не могу поверить, что на самом деле это произошло. Что на самом деле обсуждается смерть Алексея, притом не в переносном смысле используются слова „похороны“, „отпевание“, „могилы“.. Я думал, что осознание как-то придет, что да, это наша реальность. Но вот прошло уже сколько дней, но у меня этого осознания почти нет. И сейчас, когда я смотрю трансляцию, первая моя эмоция — это, наверное, какой-то фильм или какая то постановка, потому что не может „Алексей Навальный“ быть в одном предложении с „похоронен, умер“. Для меня до сих пор невозможно поставить эти слова в одном предложении, и все, что сегодня происходит, для меня абсолютно на подсознательном уровне нереально. Мой мозг отказывается это воспринимать. Потому что вся моя политическая жизнь, которая была достаточно долгой, шла параллельно с Навальным. Всегда, когда я занимался оппозиционной деятельностью в России, всегда был Навальный. Когда-то мы его поддерживали, когда-то спорили, в каких-то его акциях участвовали. Я был на выборах в Москве, когда он баллотировался в мэры. Моя политическая жизнь была связана с Алексеем Навальным. Я не могу представить, что его нет. И сейчас единственные эмоции для меня - что это нереально, мы смотрим какой-то постановочный фильм“.
Политический активист, одна из организаторов пикетов возле Посольства Рф В Эстонии, резидент Reforum Space Tallinn Сана Безменова:
„Лично у меня страх и гнев. Но я боюсь не режима, не Путина. Я боюсь, что даже смерть Навального не заставит понять мировое сообщество, с каким монстром они имеют дело. А гнев? „Пепел Клааса стучит в мое сердце“. Мы все стали тилями уленшпигелями“.
Политический активист, один из организаторов митингов, Алексей Павлов:
„В целом, смерть Навального - это катастрофа. Катастрофа для России. Сегодня Россия хоронит последний шанс договориться с Европой. Что Европа, что США прямо говорили, что если они будут договариваться, то следующий, с кем они будут делать, — это Навальный. Путин убил его из-за этого. Он понимал, что Навальный — не то, что прямой конкурент, это вопрос жизни и смерти. Путин не собирался его отдавать. Все это фейк, что он согласился на переговоры. Он просто тянул время.
Сегодня долго не отдавали тело, хотя в 10 утра должны были, нагнали кучу полиции, катафалки отказываются везти, священники отказываются отпевать. Но все-таки команда Навального ищет и находит. Тысячи людей пришли к собору на отпевание и показывают, что все-таки Навальный - это больше, чем личность. Это идея.
Россия хоронит свою возможность стать в каком-то близком будущем демократической страной, потому что дальше договариваться не с кем. И нам повезло, что мы жили с Алексеем. Я горжусь тем, что я с ним знаком и жил с ним в одно время. Он показал людям в России, что такое свобода и что такое политика“.
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