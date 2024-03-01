Российские политические активисты в Эстонии: „Не может „Алексей Навальный“ быть в одном предложении с „похоронен, умер“

„Все эти последние дни, особенно вчера и сегодня, когда обсуждаются похороны, выдача тела, отпевание Навального, я до сих пор, когда слышу эти фразы, не могу поверить, что на самом деле это произошло. Что на самом деле обсуждается смерть Алексея, притом не в переносном смысле используются слова „похороны“, „отпевание“, „могилы“.. Я думал, что осознание как-то придет, что да, это наша реальность. Но вот прошло уже сколько дней, но у меня этого осознания почти нет. И сейчас, когда я смотрю трансляцию, первая моя эмоция — это, наверное, какой-то фильм или какая то постановка, потому что не может „Алексей Навальный“ быть в одном предложении с „похоронен, умер“. Для меня до сих пор невозможно поставить эти слова в одном предложении, и все, что сегодня происходит, для меня абсолютно на подсознательном уровне нереально. Мой мозг отказывается это воспринимать. Потому что вся моя политическая жизнь, которая была достаточно долгой, шла параллельно с Навальным. Всегда, когда я занимался оппозиционной деятельностью в России, всегда был Навальный. Когда-то мы его поддерживали, когда-то спорили, в каких-то его акциях участвовали. Я был на выборах в Москве, когда он баллотировался в мэры. Моя политическая жизнь была связана с Алексеем Навальным. Я не могу представить, что его нет. И сейчас единственные эмоции для меня - что это нереально, мы смотрим какой-то постановочный фильм“.