ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какой зеленой станет улица Лайкмаа в центре Таллинна после ремонта

«Как мы и обещали, наряду со строительством новой трамвайной линии будет обновляться и окружающее городское пространство, и я рад, что эти изменения произойдут уже в конце года. Новый дизайн улицы отличается богатым озеленением, отдает предпочтение экологичной мобильности и создает возможности для удобного пользования общественным транспортом и комфортного пересечения дороги по пешеходным переходам», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

При проектировании трамвайных путей на улице Лайкмаа были учтены потребности как пользователей общественного транспорта, так и пешеходов. Трамвайные остановки спроектированы в центре улицы, что обеспечивает удобный доступ к общественному транспорту. Проезжая часть предназначена только для общественного транспорта и вымощена гранитной брусчаткой. В оформлении тротуаров использованы экологичные и долговечные материалы – гранитные плиты и камень.

Пространство между рельсами покрыто травой, которая достаточно устойчива, чтобы выдержать нагрузку, если потребуется временно пустить по трамвайным путям автомобильное движение. Вдоль тротуара предусмотрены ограждения со светодиодной подсветкой, которые придают эстетическую ценность и защищают края газонов от вытаптывания.

В центре улицы планируется посадить 14 дубов с пирамидообразной кроной Crimson Spire. При посадке будет использоваться материал, который защищает корни растений, изолируя их от подземных коммуникаций и облегчая при необходимости процесс пересадки.

Низкое озеленение включает в себя многообразие разноцветных и выносливых кустарников, таких как спирея японская, спирея березолистная, рябинник, смородина, девичий виноград и голландский снежноягодник. Высота растений не ограничивает видимость возле перекрестков. На улице Лайкмаа также будет высажено более 2200 саженцев кустарников.