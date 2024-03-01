Таллиннский парк Тондимыйза временно закрыт из-за ремонтных работ

В связи с проводимыми работами парк Тондимыйза в Кристийне частично закрыт для посетителей. Для безопасного передвижения по парку и его окрестностям посетителей просят следить за временно установленными дорожными знаками и указателями.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, парк Тондимыйза является важной зеленой зоной на границе районов Кристийне и Мустамяэ, и в ближайшие годы планируется начать его полную реконструкцию. «В настоящее время по заказу AS Tallinna Vesi производится замена трубопроводов, которая гарантирует жителям района более качественное обслуживание», – добавил Рийбе.

По всем вопросам, связанным со строительством, просят обращаться к управляющему объектом Хендрику Виллемсон (телефон: 513 8377; э-почта: hendrik@vhehitusteenused.ee).

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