Подари жизнь! Фонд лечения от рака, который помог двум тысячам эстоноземельцев и собрал 23 млн евро

А все началось с того, что у известной журналистки Хилле Тянавсуу в 2006 году был диагностирован рак, и Хилле много лет боролась с тяжелой болезнью. Ей было предоставлено всевозможное лечение в больницах Эстонии, финансируемое Больничной кассой. Так продолжалось до 2013 года, когда государственная медицинская система была вынуждена опустить руки: все возможности компенсируемого Больничной кассой лечения были исчерпаны.

За первые пять лет своей деятельности фонд „Подаренная жизнь“ стал одним из крупнейших благотворительных фондов Эстонии. Благодаря фонду обрели надежду люди разного возраста, живущие в разных уголках Эстонии.

Конечно, у Кассы здоровья Эстонии есть лекарства, на которые распространяется государственное медицинское страхование. Но льготы не распространяются на многие новые медикаменты. Несмотря на то, что Эстония находится в числе тех европейских стран, где с момента появления на рынке нового лекарства от рака до момента, когда Касса здоровья начинает его компенсировать, проходит не более трех лет, для онкологического больного – это целая вечность. Фонд помогает многим больным пережить этот период, и если необходимый препарат все-таки попадает в списки Кассы здоровья, то потом государство уже берет эти расходы на себя.

„Из страданий одной женщины родилось великое благословение для всей Эстонии. До сих пор нам удавалось поддержать всех нуждающихся, и никто не остался без необходимого лечения, – говорит Тойво Тянавсуу, руководитель Фонда лечения рака „Подаренная жизнь“. – Мы не можем гарантировать всем жизнь и здоровье, потому что даже самые дорогие лекарства в мире не всегда могут помочь пациенту. Однако мы можем дать всем нуждающимся хотя бы шанс попробовать“.

Послание фонда простое: „Это вопрос жизни и смерти, мы даем время и надежду“. За десять лет помощь получили более 2000 человек в возрасте от 7 до 89 лет, собрано более 23 миллионов евро пожертвований, в фонде 12 000 постоянных жертвователей и более 200 волонтеров. Благодетели фонда и волонтеры – самые обычные люди со всей Эстонии.

Хилле Тянавсуу и ее сын Тойво подняли очень важный вопрос: в подобной ситуации, когда государство не приходит на помощь, а нужное лекарство стоит баснословных денег и простой человек просто не может позволить себе необходимое лечение от рака в Эстонии, находятся десятки и сотни семей. Тойво основал фонд, чтобы им тоже помочь. Соучредителем фонда стал PR-специалист Янек Мягги.

Для семьи Тянавсуу это был один из лучших годов, проведенных вместе. Время стало бесценным. Борьба Хилле с тяжелой болезнью продолжалась до 2014 года. 5 апреля 2014 года Хилле Тянавсуу скончалась.

Препарат сотворил с ее здоровьем настоящее чудо. Многие мечты Хилле сбылись, а летом 2013 года она увидела рождение своего пятого внука. Лекарство подарило женщине дополнительный год жизни, за который она смогла осуществить очень многое и спокойно завершить свои дела.

Женщина и ее близкие стояли перед выбором: кошелек или жизнь? Но они не сдались. Ее сын, журналист Тойво Тянавсуу, описал в газете Eesti Ekspress ситуацию, и на помощь пришли десятки людей – родственники, знакомые и совершенно посторонние люди, благодаря которым Хилле каждый месяц получала коробку таблеток.

И все же нашлось одно дорогостоящее лекарство, на которое не распространялась льгота от государства. За коробку (60 таблеток) этого препарата Хилле и ее семье приходилось каждый месяц выкладывать более 5000 евро, то есть пять действовавших на тот момент в Эстонии средних зарплат.

5 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная десятилетию фонда „Подаренная жизнь“, в которой приняли участие также и люди, чей диагноз – рак – стал для них абсолютной неожиданностью. Сейчас эти люди не теряют надежды на излечение.

Она добавляет со слезами: „Вид рака Эрика был достаточно редким, и хотя подходящий препарат был доступен, госсистема его не финансировала, и нам пришлось просить помощи у фонда, чтобы оплатить препарат, который стоил тысячи евро в месяц. Я помню, как трудно было в самом начале. Помимо принятия такого страшного диагноза, нам нужно было еще и выступать публично, чтобы добрые люди пожертвовали деньги на покупку лекарств, а фонд мог помогать нам через кампании. Благодаря Тойво Тянавсуу мы чувствовали всестороннюю поддержку, и каждый раз, когда получали положительное решение о финансировании лечения, это было как выигрыш в лотерею. Наша семья получила почти четыре года бесценного времени. Это была действительно подаренная жизнь“.

„Нам подарили четыре драгоценных года жизни. Нашим детям было четыре года и восемь лет, когда папа ушел. Эти дополнительные четыре года представляют собой огромную ценность, ведь если восьмилетний ребенок помнит своего отца, то четырехлетний – нет. Нам очень повезло, что фонд нам помог. Возможно, именно тогда я осознала свою миссию, осознала, что должна внести свой вклад хотя бы в качестве волонтера“, – говорит Саар.

Маргит Саар стала новым исполнительным директором фонда „Подаренная жизнь“ в апреле 2023 года. Впервые Маргит Саар познакомилась с фондом в 2015 году, когда у ее мужа Эрика диагностировали рак легких.

По его словам, волонтеры стали отдельным сообществом, у многих из них – личный опыт борьбы с раком. Некоторые и в настоящее время проходят лечение, одновременно собирая пожертвования для нуждающихся. Без волонтеров не было бы фонда. 35–40 процентов людей, получивших помощь от фонда, благодаря пожертвованиям получают еще год (а часто и не один) полноценной жизни. Несколько человек при поддержке фонда смогли излечиться полностью.

Ану Караваева, жена легендарного баскетболиста „Калева“ Александра Караваева (бывшего топ-игрока, заслуженного тренера по волейболу и волейбольного промоутера), проходит лечение, стоимость которого – более 2000 евро в месяц. Страшный диагноз – рак молочной железы – был поставлен два года назад, и за это время на лечение ушло уже более 35 000 евро.

В борьбе с опухолью груди Ану полагается на фонд „Подаренная жизнь“, но говорит, что кроме лекарств очень важна еще и поддержка тех, кто находится рядом. Караваева – сильная женщина, которая всегда хотела справиться самостоятельно, но в какой-то момент ей все же понадобилась помощь фонда.

„Каждый раз, когда я думаю о фонде, я начинаю плакать. Когда обо мне написали первую статью, мне было неудобно, я этого не хотела, потому что я все еще рассчитывала на свои силы. Но потом отовсюду стали поступать сообщения, что пожертвование сделано. Все игроки, которых я когда-либо тренировала, поддержали меня. „Сделано!“, „Перевел!“, „Перевела!“ – вот такие сообщения“, – вспоминает Караваева со слезами на глазах.

Она добавляет: „Курс лечения – каждые три недели. Иногда бывает тяжелее, иногда легче. У меня большая семья: у сына четверо сыновей, которые хотят побегать и поиграть в волейбол с бабушкой, но, к сожалению, пока не получается. Но благодаря лечению я по-прежнему могу ходить на работу. Я работаю в школе и общаюсь с самыми разными людьми. Вижу детей, в том числе и больных. И сразу думаю, что со мной не все так плохо“.

„Всю жизнь меня окружают хорошие люди. У меня есть большое желание жить и общаться. Я и сама кому-то помогаю. У меня везде есть знакомые. А вот эти врачи, медсестры, которые нами занимаются, – они просто замечательные! Большинство даже и не догадывается, насколько много вокруг прекрасных людей!“ – эмоционально говорит женщина.