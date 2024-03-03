Притормозите, вас снимают! Что видят мобильные камеры замера скорости и насколько они точны(3)
С этого года полиция начинает более строго следить за соблюдением автоводителями скоростного режима в Таллинне. Для этого в разных проблемных точках города, как и раньше, будут использоваться временные камеры замера скорости. Но полиция сообщила, что предупреждающих знаков о камерах на дороге больше не будет. Что еще следует знать о мобильных камерах, способных в любой момент „щелкнуть“ того, кто „летит“ быстрее допустимого, узнавала „МК-Эстония“.
Полиция дала водителям время приспособиться к новым условиям скоростного режима в городе, где ограничения составляют 30–40 км/ч. Но теперь начинаются проверки при помощи временных камер контроля скорости.
Результаты уже налицо: если в ноябре на улице Лийвалайа было зафиксировано 51 нарушение скоростного режима, то в январе – 245, сообщает ERR.
На вопросы наших читателей ответил руководитель отдела надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсса.
Не надо высматривать камеру
– Как часто на дорогах ставят камеры замера скорости?
– Их всего восемь по Эстонии, из них на данный момент в Таллинне и Харьюмаа – две. Где именно можно встретить камеру – это всегда сюрприз (улыбается). И они работают каждый день. При необходимости мы можем из других регионов привезти камеры сюда. Иногда так и делаем.
– Как вы выбираете место для установки камеры?
– Главным образом – на основе того, на каких дорогах были аварии, и стараемся там снизить скорость потока. Как раз вчера проверял, где в январе были аварии. Обычно мы делаем прогноз на четыре месяца. Просматриваем данные за последние три года – где, например, в зимние месяцы больше ДТП, и тогда решаем, на каком участке мы можем измерять скорость.
Заранее мы, конечно, не говорим, где будет камера. Хотя иногда проводим кампании, заранее предупреждая о замерах скорости.
– Может ли быть у камеры погрешность? Насколько точно она работает?
– У каждой камеры есть погрешность +/- 3 км/ч. Она высчитывается автоматически. Плюс к этому правилами дорожного движения водителю разрешается превышать еще на 3 км/ч. Так что камера начинает реагировать с превышения на 7 км/ч.
– Насколько далеко камера „видит“? То есть за сколько метров водитель еще может притормозить и избежать штрафа?
– Думаю, эти метры неважны. На самом деле не камеру надо высматривать, а лучше следить за знаками дорожного движения. И спокойно ехать с разрешенной скоростью.
– Должны ли на дорогах быть предупреждающие о камере знаки?
– Мы их довольно долго использовали. Но в этом году решили, что их больше не будет. Время показало, что водители, видя эти знаки, снижают скорость. Но стало понятно, что движение безопаснее, когда водители не высматривают на дорогах дополнительные предупреждающие о камере знаки, а знают, что ограничение скорости на данной улице такое-то, и едут с этой скоростью.
И так будет по всей Эстонии. Иногда мы, возможно, и будем использовать знаки, если увидим, что в конкретном месте это лучше работает. Но в то же время в городе и на шоссе есть знаки, предупреждающие о стационарных камерах, что означает: автоматическое наблюдение идет.
Но самое важное – приучить себя ездить с разрешенной скоростью. В некоторых местах она сейчас 30–40 км/ч. Люди по старой привычке едут быстрее, плюс еще добавляют по 10 км/ч. Но уже пора как-то усвоить, что это неправильно.
Если пешеход получит удар на большей скорости, то у него неизбежно будут травмы, а мы этого не хотим. Наша главная цель – защитить более уязвимых участников движения – пешеходов, велосипедистов. Поэтому водители должны уяснить, что в городе превышения на 10–20 км/ч не разрешены, и надо к этому привыкнуть.
„Щелкнет“ всех
– Если в одном потоке несколько машин превышают скорость, камера сфотографирует только первую или всех?
– Всех. Все машины будут отдельно сфотографированы, зафиксированы. Нарушения будут отдельно определены. Были случаи, когда ранним утром мы стояли на шоссе, еще было темно. Подъезжала большая колонна машин, и ее скорость достигала 140 км/ч. Камера сразу зафиксировала шесть-семь машин.
– Почему иногда случается, что камера фотографирует, но штраф не приходит?
– Бывает, что фотография выходит не такого качества, чтобы использовать ее как доказательство. Иногда камера сама себя поправляет. Но, думаю, в любом случае это хорошо. Водитель замечает красную вспышку и может скорректировать свое поведение на дороге.
– Эта камера эффективнее радаров?
– Эффективнее уже тем, что она автоматическая. Она не делает выбора, кого фотографировать, а кого нет. Все, кто превышают скорость, попадают в кадр.
Надеюсь, что и мобильных, и стационарных камер будет в Таллинне и других самоуправлениях больше. Они делают движение безопаснее.
– Если сравнивать стационарные и временные камеры, что эффективнее?
– Мобильные камеры эффективнее потому, что они передвижные. Если сегодня придет сообщение о каком-то проблемном месте – например, люди сообщат, что на какой-то дороге серьезная авария – то мы можем переставить камеру. К слову, сейчас в центре города действуют ограничения в 30–40 км/ч. Само собой, мы и там работаем чаще прежнего, чтобы обратить внимание водителей на ограничения.
– Какая камера фиксирует больше нарушений скорости, стационарная или мобильная?
– Несомненно, мобильная. Плюс же стационарной камеры в том, что она годами находится на фиксированном месте, и люди знают об этом.
– В одном месте сразу обе камеры могут быть?
– Нет, параллельно они не работают.
Всегда рядом
– Ваша работа здесь – только наблюдать за камерой? Не скучно? Бывают ли какие-то происшествия?
– Совсем не скучно. Бывали случаи, когда камера фиксировала превышение скорости выше 200 км/ч. Мы тут же пытались этого водителя поймать. Мы всегда на связи с центром тревоги и вместе с патрулем стараемся остановить такие машины.
Разные ситуации случаются, и всегда нужно соответственно реагировать.
– А случается, что водители останавливаются, начинают ругаться: „Почему меня сфотографировали, я не превышал“ и т. п. ?
– Бывает и такое. Случается, что водители паркуют свои машины перед камерой, говорят, что сломались. Курьеры и таксисты встают, включают сигнальные огни, ждут клиентов. Но Закон о дорожном движении гласит, что нельзя препятствовать работе камеры замера скорости или ее установке. За это полагается штраф до 1200 евро.
Обычно, когда такое происходит, нарушители получают штраф – в среднем 500–600 евро. Со временем этих случаев стало меньше. Вот на прошлой неделе была такая ситуация. Начали разбирательство, с человеком связались, и он получил штраф.
– Сколько нарушений камера фиксирует за день?
– Например, сегодня до нашего интервью перед камерой проехали около 150 машин, из них нарушителей – около 20. За прошлый год нарушителями оказались около 7% проехавших перед этой камерой. А это более миллиона машин.
– Когда камера фотографирует, как дальше обрабатывают эту информацию?
– Из камеры фотография отправляется в производственное отделение полиции, которое находится в Йыхви. Там проверяют корректность фотографий и затем назначают штраф водителю.
– А может случиться, что штраф не назначат?
– Бывают условия, когда фотография недостаточно четкая: из-за погоды, из-за пролетевшей птицы… Но такое нечасто бывает.
Прошлой зимой на шоссе Таллинн-Тарту были электронные знаки допустимой скорости. И цифра на них сменилась как раз, когда там работала камера. Получилось, что она фиксировала не те машины. Примерно в течение десяти минут около 80 машин были засняты по ошибке. Полиция связалась со всеми водителями, штрафы были аннулированы.
– Автобусы тоже нарушают скоростной режим?
– Бывает. Все получают штрафы. Для нас нет разницы, кто превышает. И машины полиции попадают на камеру. Если это был выезд на вызов, то это можно установить. Если же нет, то и водитель патрульной машины получит штраф.
– Какие самые проблемные места в Таллинне?
– В центре города и на различных шоссе. Из спальных районов – не скажу, что где-то больше или меньше проблем с нарушением скорости.
– Может ли камера зафиксировать другие нарушения – например, что водитель говорит по телефону во время движения?
– Увы. Мобильная камера замера скорости фиксирует только превышения скорости.