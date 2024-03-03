Притормозите, вас снимают! Что видят мобильные камеры замера скорости и насколько они точны

– Мы их довольно долго использовали. Но в этом году решили, что их больше не будет. Время показало, что водители, видя эти знаки, снижают скорость. Но стало понятно, что движение безопаснее, когда водители не высматривают на дорогах дополнительные предупреждающие о камере знаки, а знают, что ограничение скорости на данной улице такое-то, и едут с этой скоростью.

– Думаю, эти метры неважны. На самом деле не камеру надо высматривать, а лучше следить за знаками дорожного движения. И спокойно ехать с разрешенной скоростью.

– Насколько далеко камера „видит“? То есть за сколько метров водитель еще может притормозить и избежать штрафа?

– У каждой камеры есть погрешность +/- 3 км/ч. Она высчитывается автоматически. Плюс к этому правилами дорожного движения водителю разрешается превышать еще на 3 км/ч. Так что камера начинает реагировать с превышения на 7 км/ч.

– Может ли быть у камеры погрешность? Насколько точно она работает?

Заранее мы, конечно, не говорим, где будет камера. Хотя иногда проводим кампании, заранее предупреждая о замерах скорости.

– Главным образом – на основе того, на каких дорогах были аварии, и стараемся там снизить скорость потока. Как раз вчера проверял, где в январе были аварии. Обычно мы делаем прогноз на четыре месяца. Просматриваем данные за последние три года – где, например, в зимние месяцы больше ДТП, и тогда решаем, на каком участке мы можем измерять скорость.

– Их всего восемь по Эстонии, из них на данный момент в Таллинне и Харьюмаа – две. Где именно можно встретить камеру – это всегда сюрприз (улыбается). И они работают каждый день. При необходимости мы можем из других регионов привезти камеры сюда. Иногда так и делаем.

Результаты уже налицо: если в ноябре на улице Лийвалайа было зафиксировано 51 нарушение скоростного режима, то в январе – 245, сообщает ERR.

Полиция дала водителям время приспособиться к новым условиям скоростного режима в городе, где ограничения составляют 30–40 км/ч. Но теперь начинаются проверки при помощи временных камер контроля скорости.

И так будет по всей Эстонии. Иногда мы, возможно, и будем использовать знаки, если увидим, что в конкретном месте это лучше работает. Но в то же время в городе и на шоссе есть знаки, предупреждающие о стационарных камерах, что означает: автоматическое наблюдение идет.

Но самое важное – приучить себя ездить с разрешенной скоростью. В некоторых местах она сейчас 30–40 км/ч. Люди по старой привычке едут быстрее, плюс еще добавляют по 10 км/ч. Но уже пора как-то усвоить, что это неправильно.

Если пешеход получит удар на большей скорости, то у него неизбежно будут травмы, а мы этого не хотим. Наша главная цель – защитить более уязвимых участников движения – пешеходов, велосипедистов. Поэтому водители должны уяснить, что в городе превышения на 10–20 км/ч не разрешены, и надо к этому привыкнуть.

„Щелкнет“ всех

– Если в одном потоке несколько машин превышают скорость, камера сфотографирует только первую или всех?

– Всех. Все машины будут отдельно сфотографированы, зафиксированы. Нарушения будут отдельно определены. Были случаи, когда ранним утром мы стояли на шоссе, еще было темно. Подъезжала большая колонна машин, и ее скорость достигала 140 км/ч. Камера сразу зафиксировала шесть-семь машин.

– Почему иногда случается, что камера фотографирует, но штраф не приходит?

– Бывает, что фотография выходит не такого качества, чтобы использовать ее как доказательство. Иногда камера сама себя поправляет. Но, думаю, в любом случае это хорошо. Водитель замечает красную вспышку и может скорректировать свое поведение на дороге.

– Эта камера эффективнее радаров?

– Эффективнее уже тем, что она автоматическая. Она не делает выбора, кого фотографировать, а кого нет. Все, кто превышают скорость, попадают в кадр.

Надеюсь, что и мобильных, и стационарных камер будет в Таллинне и других самоуправлениях больше. Они делают движение безопаснее.

– Если сравнивать стационарные и временные камеры, что эффективнее?