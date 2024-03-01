В прошлом году экономический спад составил 3%. „Такого масштабного спада не былo с тех пор, как лопнул пузырь на рынке недвижимости“

В конце года рост цен замедлился, что привело к изменению тенденции во многих компонентах ВВП, и к концу периода снижавшиеся на протяжении года показатели стали расти. Добавленная стоимость сектора нефинансовых предприятий в четвертом квартале снизилась на 5,9%, при этом в финансовом секторе наблюдалось увеличение добавленной стоимости на 0,5%. По итогам года добавленная стоимость секторов сократилась на 4,4% и 5,2% соответственно. Самый слабый результат правительственного сектора отмечался в первом квартале, когда добавленная стоимость выросла лишь на 1,3%. В четвертом квартале она увеличилась на 4,4%, в целом за год — на 3,5%. Наибольшее изменение наблюдалось в поступлении налогов. Первые три квартала чистые налоги на продукты заметно сокращались, однако в четвертом квартале выросли на целых 6,3%. В результате снижение за год составило всего 1,9%.

Мюйрсепп отметил, что такого масштабного экономического спада не былo в Эстонии с тех пор, как лопнул пузырь на рынке недвижимости. „Даже в коронакризисный год оказавших положительное влияние отраслей было больше, чем в 2023 году. Однако следует отметить, что в прошедшем году продолжился рост в текущих ценах как валового внутреннего продукта, так и добавленной стоимости. Причиной слабых реальных результатов в последние два года стал быстрый рост цен, что повлияло на все отрасли“, — отметил Мюйрсепп.

В четвертом квартале наибольшее положительное влияние оказали сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, а также торговля. В энергетике, обрабатывающей промышленности, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорте и складском хозяйстве наблюдался заметный спад. Влияние строительного сектора также было отрицательным, что продолжило длившуюся полтора года тенденцию.

По словам руководителя группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, на протяжении всего года в Эстонии наблюдался масштабный экономический спад . „Оказавших положительное влияние отраслей было немного, в наиболее весомых отраслях наблюдался спад. За год наибольшее положительное влияние оказали торговля и операции с недвижимым имуществом, отрицательное — отрасль информации и связи. При этом последняя отрасль во второй половине года уже оказывала положительное влияние“, — объяснил Мюйрсепп.

В четвертом квартале изменилось и частное потребление: длившийся на протяжении года спад сменился на рост (+0,5%). Тем не менее, в целом за год частное потребление сократилось на 1,5%. В прошлом году более всего снизились затраты потребителей на другие товары и услуги, обустройство дома и отдых. Больше всего выросли затраты на связь, жилье, рестораны и отели. В четвертом квартале значительный рост наблюдался также в расходах на образование и транспорт. В целом в 2023 году расходы домохозяйств на товары сократились на 3,1%. Расходы на услуги остались почти на уровне прошлого года и увеличились на 0,3%.

Сократившееся в третьем квартале конечное потребление правительственного сектора в четвертом квартале выросло на 2%. В прошлом году потребление правительственного сектора в целом увеличилось на 0,9%.

В прошлом году в инвестициях и внешней торговле наблюдались трудности

2023 год в плане инвестиций был очень изменчивым, однако в четвертом квартале инвестиции остались почти на уровне прошлого года и снизились на 0,4%. Положительно выделились инвестиции правительственного сектора в машины и оборудование, в основное имущество оборонного назначения (+47,6%), а также инвестиции в другие здания и сооружения (+15,5%). При этом инвестиции нефинансовых предприятий в те же классы активов уменьшились соответственно на 13,8% и 6%. За год инвестиции в целом сократились на 3,4%. Наибольшее положительное влияние оказали инвестиции в жилые помещения: их рост составил 14,1%. Наиболее существенное отрицательное влияние оказали инвестиции в транспортные средства: их сокращение составило 41,1%.

Непростая ситуация во внешней торговле продолжилась и в четвертом квартале, когда экспорт товаров и услуг в целом сократился на 9%, а импорт — на 6,6%. Экспорт товаров сократился на 13,5%, импорт — на 10,1%. Наибольшее влияние на это оказали экспорт электроэнергии, продукции деревообрабатывающей и химической промышленности. В сфере услуг дела обстояли несколько лучше: экспорт услуг сократился лишь на 0,7%, а импорт вырос на 2,9%. Хозяйственную деятельность в сфере услуг преимущественно замедлил спад в транспортном секторе, основное влияние на это оказали железнодорожные транспортные услуги. В конце 2022 года доля внешней торговли составляла 86% от ВВП, однако к концу прошлого года она сократилась до 78%.

Согласно скорректированным по сезонам и на количество рабочих дней данным, ВВП уменьшился по сравнению с третьим кварталом на 0,7% и по сравнению с четвертым кварталом прошлого года — на 2,5%.

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