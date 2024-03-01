01.03.2024, 11:30
„Будем прощаться с Алексеем“. Сегодня в Таллинне пройдет акция памяти Навального
ФОТО: | Delfi Meedia
Соратники политика Алексея Навального проведут акцию у стихийного мемориала возле посольства РФ в Таллинне в пятницу 1 марта, в 19:00.
„Так как мы не можем присутствовать в Москве, мы придем отдать дань памяти нашего Героя!“ — отметил один из организаторов митингов, политический активист Алексей Павлов.
Сегодня, 1 марта, состоятся похороны российского политика Алексея Навального. Отпевание пройдет в 13:00 в церкви иконы Божией Матери „Утоли моя печали“ в Марьино, похороны будут на Борисовском кладбище.
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