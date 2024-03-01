В общественном центре Копли начнут развивать потенциал для гражданской обороны

Одной из ключевых проблем гражданской обороны в Эстонии, помимо отсутствия постоянного финансирования сферы, является низкий уровень осведомленности людей о том, как справляться с кризисными ситуациями. Согласно последним опросам, только 15% населения смогло бы справиться с кризисом самостоятельно. „Есть некоторые вещи, которые могут быть разработаны только государством - например, система сирен и требования к укрытиям, а также предоставление достаточного финансирования для гражданской обороны, но есть и такие вопросы, которые каждый может продумать для себя и своей общины. Повышение готовности общин к кризисам - это похвальное направление, в которое государство должно инвестировать. Всегда легче готовиться к кризисам вместе, и именно этим мы займемся в рамках предстоящего проекта“, - сказал Ханнес Нагель, руководитель НКО „Центра кризисных исследований“ и член общины Копли 93.

Целью развития потенциала гражданской обороны Копли 93 является предоставление ключевым участникам общины базовых знаний о кризисных ситуациях, включая умение справляться с военной угрозой. „Обучение будет охватывать как психологическую, так и физическую первую помощь, вопросы кибербезопасности и выживание в городских условиях. Однако важной частью проекта также будет внутриобщинная работа, в рамках которой будут определены имеющиеся ресурсы и готовности,“ - отметил Нагель. В рамках проекта участники общины будут обучаться у признанных экспертов.