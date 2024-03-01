В общественном центре Копли начнут развивать потенциал для гражданской обороны
В этом году в общественном центре Копли 93 будет проведен самый крупный на сегодняшний день проект в стране по гражданской обороне, в рамках которого ключевые фигуры общины пройдут обучение по основным вопросам управления в кризисных ситуациях. Кроме того, будет создана система базовых ресурсов для общины, которые можно будет использовать в кризисных ситуациях.
Одной из ключевых проблем гражданской обороны в Эстонии, помимо отсутствия постоянного финансирования сферы, является низкий уровень осведомленности людей о том, как справляться с кризисными ситуациями. Согласно последним опросам, только 15% населения смогло бы справиться с кризисом самостоятельно. „Есть некоторые вещи, которые могут быть разработаны только государством - например, система сирен и требования к укрытиям, а также предоставление достаточного финансирования для гражданской обороны, но есть и такие вопросы, которые каждый может продумать для себя и своей общины. Повышение готовности общин к кризисам - это похвальное направление, в которое государство должно инвестировать. Всегда легче готовиться к кризисам вместе, и именно этим мы займемся в рамках предстоящего проекта“, - сказал Ханнес Нагель, руководитель НКО „Центра кризисных исследований“ и член общины Копли 93.
Целью развития потенциала гражданской обороны Копли 93 является предоставление ключевым участникам общины базовых знаний о кризисных ситуациях, включая умение справляться с военной угрозой. „Обучение будет охватывать как психологическую, так и физическую первую помощь, вопросы кибербезопасности и выживание в городских условиях. Однако важной частью проекта также будет внутриобщинная работа, в рамках которой будут определены имеющиеся ресурсы и готовности,“ - отметил Нагель. В рамках проекта участники общины будут обучаться у признанных экспертов.
В результате проекта для общины Копли 93 будет разработана „дорожная карта“ в виде концепции гражданской обороны, которая будет включать описание текущей ситуации и потребности в дальнейшем развитии как в краткосрочной, так и в средне- и долгосрочной перспективе. „Это важно, чтобы и община, и местные власти имели четкое представление о том, что еще необходимо сделать на уровне общины. Этот проект - пилотный, но он поможет получить начальные данные и определить базовый потенциал. Также, как и сам город Таллинн, работа в области гражданской обороны никогда не будет завершена, всегда есть место для усовершенствования“.
Пилотный проект „Развитие потенциала гражданской обороны общественного центра Копли 93“ реализуется при поддержке Фонда гражданского общества. Команда проекта благодарит Культурный центр Сальме, управу Пыхья-Таллинна, город Таллинн, Муниципальную полицию Таллинна, Спасательный департамент и Союз спасателей Эстонии за помощь и обратную связь при разработке проекта.
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