Цена на воду точно повысится: почему и как это отразится на потребителях небольших самоуправлений?(14)
В то время как дотации Евросоюза сокращаются, эстонские сети водоснабжения и канализации нуждаются в инвестициях на сумму около 2,5 миллиардов евро в течение следующих десяти лет, что приведет к увеличению стоимости услуги, пишет Maaleht.
В настоящее время Министерство климата проводит реорганизацию водного хозяйства Эстонии под общим названием проекта Veereform 2025+. Она основана на предположении, что если до сих пор львиная доля инвестиций в водоснабжение Эстонии осуществлялась за счет средств Евросоюза, то в будущем предприятия, занимающиеся оказанием услуг общественного водоснабжения и канализации (ÜVVK), должны будут управлять и поддерживать функционирование сетей на рыночной основе, т.е. за счет цены. Однако очевидно также, что покрыть инвестиционные потребности нынешними тарифами невозможно.