Новости Эстонии
02.03.2024, 10:30

Цена на воду точно повысится: почему и как это отразится на потребителях небольших самоуправлений?

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Ain Alvela
ainalvela@outlook.com
Jevgenia Parv
перевод
Андра Виллерс, руководитель производства Järve Biopuruhas, показывает комплекс водоочистки предприятия в Кохтла-Ярве, куда в настоящее время из Кивиыли по трубопроводу поступает самая дальняя сточная вода. Проведение трубопровода, например, до Сонда, будет означать значительные дополнительные расходы, которые местные клиенты потянуть не смогут
Андра Виллерс, руководитель производства Järve Biopuruhas, показывает комплекс водоочистки предприятия в Кохтла-Ярве, куда в настоящее время из Кивиыли по трубопроводу поступает самая дальняя сточная вода. Проведение трубопровода, например, до Сонда, будет означать значительные дополнительные расходы, которые местные клиенты потянуть не смогут
ФОТО: Ain Alvela | Delfi Meedia

В то время как дотации Евросоюза сокращаются, эстонские сети водоснабжения и канализации нуждаются в инвестициях на сумму около 2,5 миллиардов евро в течение следующих десяти лет, что приведет к увеличению стоимости услуги, пишет Maaleht.

В настоящее время Министерство климата проводит реорганизацию водного хозяйства Эстонии под общим названием проекта Veereform 2025+. Она основана на предположении, что если до сих пор львиная доля инвестиций в водоснабжение Эстонии осуществлялась за счет средств Евросоюза, то в будущем предприятия, занимающиеся оказанием услуг общественного водоснабжения и канализации (ÜVVK), должны будут управлять и поддерживать функционирование сетей на рыночной основе, т.е. за счет цены. Однако очевидно также, что покрыть инвестиционные потребности нынешними тарифами невозможно.

Ценовые предложения от 8,50 до 18 евро

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