Цена на воду точно повысится: почему и как это отразится на потребителях небольших самоуправлений?

В настоящее время Министерство климата проводит реорганизацию водного хозяйства Эстонии под общим названием проекта Veereform 2025+. Она основана на предположении, что если до сих пор львиная доля инвестиций в водоснабжение Эстонии осуществлялась за счет средств Евросоюза, то в будущем предприятия, занимающиеся оказанием услуг общественного водоснабжения и канализации (ÜVVK), должны будут управлять и поддерживать функционирование сетей на рыночной основе, т.е. за счет цены. Однако очевидно также, что покрыть инвестиционные потребности нынешними тарифами невозможно.