В очереди на эстонско-российской границе мужчина получил ножом в шею(9)
В Департаменте полиции и погранохраны RusDelfi ответили, что инцидент произошел не на территории Эстонии. Фотография с места случившегося появилась в группе в Фейсбуке „Граница Нарва-Ивангород“, но потом ее удалили.
Осторожно, ниже — шокирующее фото!
Происшествие произошло в Ивангороде. Это подтвердил 47news.
Около половины восьмого вечера 29 февраля в районную полицию поступило сообщение о ножевом ранении в очереди у пограничного пункта пропуска в Ивангороде.
На месте происшествия оперативники уголовного розыска обнаружили 63-летнего обладателя двойного гражданства. С ножевым ранением шеи мужчина госпитализирован. После оказания первой помощи пациента отпустили лечиться амбулаторно.
Предполагаемый нападавший был рядом. По предварительным данным, в очереди у погранперехода 37-летний мужчина поссорился с оппонентом вдвое старше и схватился за нож. Известно, что у нападавшего нет гражданства, он постоянно живет в Эстонии, а в Россию приехал накануне.
Кингисеппской полицией возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток и изолирован в камере. У него изъят складной нож.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.