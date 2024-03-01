В очереди на эстонско-российской границе мужчина получил ножом в шею

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Происшествие произошло в Ивангороде. Это подтвердил 47news.

Около половины восьмого вечера 29 февраля в районную полицию поступило сообщение о ножевом ранении в очереди у пограничного пункта пропуска в Ивангороде.

На месте происшествия оперативники уголовного розыска обнаружили 63-летнего обладателя двойного гражданства. С ножевым ранением шеи мужчина госпитализирован. После оказания первой помощи пациента отпустили лечиться амбулаторно.

Предполагаемый нападавший был рядом. По предварительным данным, в очереди у погранперехода 37-летний мужчина поссорился с оппонентом вдвое старше и схватился за нож. Известно, что у нападавшего нет гражданства, он постоянно живет в Эстонии, а в Россию приехал накануне.

Кингисеппской полицией возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемый процессуально задержан на двое суток и изолирован в камере. У него изъят складной нож.