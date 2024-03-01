С сегодняшнего дня в Таллинне можно подать заявление на зачисление в первый класс. В этом году сделать это особенно важно!

В этом году количество детей, достигших школьного возраста, превышает 4800, что немного больше, чем в предыдущие годы. Родители, которые по данным регистра народонаселения, проживают в Таллинне, могут подать заявление о назначении ребёнку школы по месту жительства в период с 1 по 15 марта. Удобнее всего это сделать в среде eKool. Родителям детей, которые уже получили место в школах с общегородским набором, заявление подавать не нужно.

Вице-мэр Андрей Канте отметил, что заявления родителей служат основой для назначения школы. Только таким образом таллиннский департамент образования может получить необходимую информацию о том, в какой школе учатся братья-сёстры ребёнка, и определить предпочтения семьи при выборе школы. «Если родитель не подаст заявление или не пришлёт извещение об отказе от места в школе, для обучения ребёнка будет назначена ближайшая к месту жительства школа в соответствии с адресом в регистре народонаселения, - пояснил Канте. – Поскольку в следующем году грядёт большое изменение – начало перехода на эстонский язык обучения, подача заявления особенно важна. Так родители могут выбрать для ребёнка либо ближайшую школу с эстонским языком обучения, либо переходящую на эстонский язык школу по месту жительства».

Изменения коснутся и деятельности нескольких столичных школ. Так, Таллиннская тынисмяэская реальная школа, в которую раньше вёлся общегородской набор, станет школой по месту жительства, за исключением одного класса с общегородским набором. Также в новом учебном году в Таллиннской лиллекюлаской гимназии в здании на Ряэгу не будет проводиться набор в новый первый класс.