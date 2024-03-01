Глазами юриста: решение о закрытии гимназии должно быть взвешенным

С одной стороны, не уделяется достаточно внимания установлению актуальных фактов – например, решение принимается без привлечения экспертов и основывается на предположениях или несистематизированной информации. Бывали и случаи, когда не давали возможности высказаться и не привлекали к процессу тех, кого это решение непосредственно касается. Подобные ошибки могут привести к отмене решения. Вышесказанное, однако, не означает, что все мнения и предложения должны быть непременно учтены, а также не означает, что сбор информации не имеет границ.

Решение о закрытии школ является дискреционным. Это означает, что перед принятием решения местное самоуправление должно собрать, проанализировать и взвесить все релевантные данные. К данному процессу должны быть привлечены все стороны, на которых может повлиять это решение – ученики, родители, учителя и прочие члены местного общества. Судебная практика показывает, что на этом этапе допускается много ошибок.

Для начала важно обратить внимание на то, что решение о закрытии любой муниципальной школы может принимать только конкретное местное самоуправление. Министерство образования и науки может внести предложение о закрытии гимназии, однако окончательное решение принимает и в итоге отвечает за него самоуправление. Именно у местного самоуправления должно быть представление о потребностях конкретного региона и его жителей, а также способность прогнозировать изменения на местном уровне.

Последствия подобных решений простираются далеко – они влияют на будущее детей и их семей, на перспективы небольших регионов, на региональную политику и государство в целом. Поэтому решения о закрытии или не-закрытии каждой гимназии должны приниматься со всей тщательностью. Иными словами, решению должно предшествовать основательное, соответствующее закону процессуальное производство.

Сейчас в Эстонии активно занимаются оптимизацией школьной сети. В частности, государство приступило к переговорам с местными самоуправлениям о закрытии гимназий. Идея состоит в том, чтобы привести школьную сеть в соответствие с демографическими изменениями и обеспечить более оптимальное использование ресурсов.

Одним из основных доводов в пользу закрытия школ являются демографические изменения в разных уголках страны и потребность в экономии ресурсов. Старение населения и отток молодежи в более крупные города приводят к уменьшению количества учеников в небольших регионах, и встает вопрос о целесообразности сохранения некоторых гимназий.

Важно подумать и об учениках с особыми образовательными потребностями. Принимая решение о закрытии школ, местное самоуправление должно проанализировать потребности учеников, и то, смогут ли оставшиеся в качестве альтернативы школы их удовлетворить. Судебная практикой подтверждается, что в случае, если вопрос дальнейшего обучения детей с особыми образовательными потребностями остался не разрешенным до закрытия школы, то подобное решение является незаконным.

Например, неправомерным может оказаться решение о закрытии школы, если в результате многим ученикам придется тратить на дорогу в школу больше одного часа. Также следует выяснить, какие школы могут стать реальной альтернативой для учеников закрываемой школы, и будут ли они способны их всех принять. Например, для Тарту актуальна проблема нехватки мест в гимназия х – в прошлом году на 900 мест в десятых классах гимназий города было подано 2000 заявлений, и решение о закрытии гимназий в окрестностях Тарту может привести к возникновению больших проблем.

Следует оценить, как это скажется на том, как дети будут добираться до школы, организован ли транспорт, смогут ли оставшиеся школы, располагающиеся поблизости или в отдалении, принять всех учеников закрываемой школы, и смогут ли эти школы предложить им необходимую учебную среду с учетом их потребностей.

Законным считается процессуальное производство, задача которого заключается в сборе важной информации, позволяющей принять взвешенное решение, основывающееся на актуальных данных. Для этого требуется провести анализы и исследования, которые позволят оценить последствия закрытия школы для региона.

Однако перед принятием решения о закрытии школы необходимо основательно проанализировать демографические тенденции. В числе прочего следует оценить, не приведет ли закрытие гимназической ступени вместо решения проблемы к ее усугублению. Это может поставить молодых людей в ситуацию, когда вся их активная, в том числе общественная жизнь сосредоточена в большом городе, или даже предполагает переезд, что в свою очередь может привести к разрыву связей с родным регионом. Таким образом, в будущем у молодых людей могут исчезнуть возможность или желание возвращаться в родные места.

При распределении ресурсов следует думать не только об экономической эффективности на коротком промежутке времени, но и об образовательных потребностях, а также сохранении связей и культурной идентичности в местном сообществе. Зачастую школа является центром местной жизни, и ее закрытие может повлиять на жизнеспособность региона и наличие перспектив для молодежи.

Например, в 2015 году в деревне Кирбла закрыли школу Казари, в результате чего в этой деревне количество детей школьного возраста сократилось на 56%, при этом в волости в целом подобных демографических тенденций не наблюдалось.

Каждому решению должен предшествовать прозрачный и содержательный процесс. Залогом наиболее приемлемого для сторон решения, учитывающего потребности и особенности региона, являются активные диалог и сотрудничество между местным сообществом, самоуправлением и учебными заведениями.

Так, в результате производства может выясниться, что закрытие гимназии не является правомерным ввиду стечения конкретных обстоятельств, например качества образования в гимназии, ее значения для местного общества, удаленности от других гимназий и т.д.

Кто и что должен делать?

Закрытие школ становится для многих причиной для беспокойства. Однако постановка подобного вопроса еще не означает, что конкретная школа будет непременно закрыта. Она предполагает, что сторонам предстоит содержательная работа.