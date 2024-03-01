Ажиотаж на предстоящем экзамене по эстонскому на В1: желающих так много, что сдача пройдет нестандартно

Количество зарегистрировавшихся было так велико, что для части сдающих пришлось находить дополнительные площадки для сдачи экзаменов, а также разделить экзамен на две части с разницей в неделю. Как отреагировали на это сами сдающие экзамен и что говорят в Департаменте образования и молодежи — в материале RusDelfi.

„К 1 февраля в Таллинне на экзамен уровня B1 зарегистрировались 936 человек“

Тест на уровень B1 по эстонскому языку проверяет четыре навыка: письмо, аудирование, чтение и разговорную речь. Экзамен состоит из письменной и устной части, письменная часть включает собственно письмо, аудирование и чтение, в устной части вам придется только говорить. Обычно весь экзамен в Таллинне проводится в один день, в стенах Паэ гимназии, которая является долгосрочным партнером Департамента образования и молодежи по проведению квалификационных экзаменов. Одновременно там могут сдавать экзамен 550 человек.

Однако к 1 февраля в Таллинне на экзамен уровня B1 зарегистрировались