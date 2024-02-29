Кая Каллас: я не намерена называть Владимира Путина президентом России
В четверг, 29 февраля, на правительственной пресс-конференции, отвечая на вопрос, намерена ли Эстония признавать результаты голосования в России, премьер-министр Кая Каллас заявила, что выборы президента России полностью противоречат принципам демократии и по сути выборами не являются.
Каллас подчеркнула, что процесс, который будет проходить в России с 15 по 17 марта, не является демократичными выборами, а значит и называть Владимира Путина избранным президентом она не намерена, пишет rusERR.
„У меня язык не повернётся назвать этот процесс выборами. Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только „Путин, да Путин“. Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь. Эти выборы полностью противоречат принципам демократии“, - сказала Кая Каллас.
Министр внутренних дел заявил, что помешать проведению голосования на территории российского посольства эстонские власти не могут, правоохранительные органы при этом будут выполнять свою работу и отслеживать ситуацию.
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