ЧП и криминал
29.02.2024, 19:39

В подъезде многоквартирного дома найден труп мужчины

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ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA

Медики попытались реанимировать мужчину, но это не удалось.

Пресс-секретарь прокуратуры сообщил Delfi, что полиция получила 28 февраля около 10 часов утра сообщение, что в в Тарту в подъезде многоквартирного дома лежит без сознания 30-летний мужчина.

Прибывшие на место происшествия медики скорой помощи попытались реанимировать мужчину, но, к сожалению, жизнь ему спасти не удалось.

Полиция возбудила уголовное дело, в рамках которого будут выяснены все обстоятельства этого трагического случая, в том числе и причина смерти.

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