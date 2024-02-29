Министерство образования определило 14 школ, которые могут скоро закрыть

Решать судьбу учебных заведений в конечном итоге предстоит муниципальным властям.

По словам министра образования Кристины Каллас, на сегодняшний день в маленьких школах хватает детей для организации нормальной образовательной деятельности, но уже через пять лет вопрос существования этих гимназий станет острее, поэтому переговоры необходимо проводить уже сейчас.

С тем, что закрытие гимназических ступеней приведет к оттоку населения, министр образования не согласилась.

„Для населения, для семей с маленькими детьми важно, есть ли в местном самоуправлении детский сад и основная школа. Вопрос наличия гимназий не стоит, потому что многие дети после 9 класса идут в профтехучилище, но мы же не говорим, что училище должно быть рядом с домом, иначе люди начнут покидать регион“, - сказала Кристина Каллас.

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