Таллиннские социал-демократы назвали своих кандидатов на выборы в Европарламент

Правление Таллиннского округа Социал-демократической партии решило выдвинуть в список кандидатов от партии на выборы в Европейский парламент кандидатуры Марины Кальюранд, Свена Миксера, Наталие Метс, Танеля Кийка, Кадри Кыусаар, Евгения Осиновского и Рийны Сиккут.

По словам лидера столичных социал-демократов Мадле Липпус, список кандидатов от Таллиннского округа получился разнообразным.

„Новый состав Европарламента ждет много вызовов, наиболее важным из которых является обеспечение многогранной и стабильной поддержки Украины. В ситуации, когда экономика буксует, а зеленый поворот неизбежен, наша обязанность – придать последнему социальное значение. Зеленый поворот должен быть понятным и справедливым, ведь его целью является более благоприятная среда для наших детей“, – сказала Липпус.

Она также отметила работу, проделанную нынешними депутатами Европарламента от Социал-демократической партии.

„Марина Кальюранд и Свен Миксер проделали безусловно отличную работу по представлению интересов Эстонии в Европе, и округ поддержал их кандидатуры единогласно“, – подчеркнула Липпус.

Присоединившийся к социал-демократам в начале года Танель Кийк поблагодарил Таллиннский округ партии за оказанное доверие. „Я хочу внести свой вклад в превращение Социал-демократической партии в ведущую левоцентристскую политическую силу Эстонии. Если партия так решит, то я готов баллотироваться в Европарламент. В интересах Эстонии, чтобы в одной из крупнейших фракций Европарламента – социал-демократической – было бы по крайней мере два избранных из Эстонии депутата“, – отметил Кийк.

Правление Таллиннского округа социал-демократов также утвердило своих кандидатов в руководящие органы партии.

На пост председателя партии столичные соцдемы выдвинули кандидатуру нынешнего лидера партии Лаури Ляэнеметса. В качестве заместителей председателя партии округ хотел бы видеть Танеля Кийка, Евгения Осиновского, Лаури Паэвеэра и Рийну Сиккут.