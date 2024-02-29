Министр финансов сообщил, как будет платиться автоналог на музейные автомобили

„Мы договорились, и в законопроекте прописано, что в сотрудничестве с Министерством культуры мы разработаем меру, которая позволит компенсировать владельцам старинных автомобилей и музеалов уплаченный налог на моторное транспортное средство“, – приводит слова министра финансов rus.err.

Поскольку переговоры о точных условиях данной меры только начинаются в сотрудничестве с Министерством культуры, представителями частных музеев и Союзом эстонских клубов старинной техники, более подробной информации пока нет.

Размер налога на используемые частными лицами старые автомобили старше 20 лет с применением коэффициента возраста будет 50 евро в год.

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