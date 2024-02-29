„Один из самых важных лиц Сил обороны“. Генерал-майор Вейко-Велло Пальм уходит в запас

„За время службы генерала Пальма были предприняты важные шаги по улучшению результатов срочной службы: развитие более боеспособных резервных сил, интеграция союзников в виде боевой группы eFP (Расширенное передовое присутствие НАТО), а также создание и развитие дивизии. В последние годы генерал Пальм, безусловно, был одним из самых важных лиц Сил обороны Эстонии“, - приводятся в пресс-релизе Генштаба Сил обороны ЭР слова Херема..

Вейко-Велло Пальм служил в Силах обороны с 1992 года, начиная со срочной службы в батальоне „Калев“.

„Я очень благодарен людям, с которыми мне довелось служить, укреплять и развивать Силы обороны и, в более широком смысле, оборону страны и, таким образом, оборону НАТО. Я решил, что настало время передать эстафету новым людям, со многими из которых я служил, и я верю, что наша государственная оборона выполнила, выполняет и в будущем сможет еще лучше выполнять свою основную задачу - защищать Эстонию“, - сказал Пальм.

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