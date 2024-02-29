Цена на природный газ продолжит снижаться и весной
Eesti Gaas, крупнейшая основанная на частном капитале энергетическая компания в балтийско-финском регионе, в марте уже третий месяц подряд снижает цену гибкого пакета для домашних потребителей – на этот раз до 0,46 евро/м³, а в апреле цена понизится еще на 9% до уровня в 0,42 евро/м³, включая налог с оборота.
„В этом отопительном сезоне холодная погода, падающая цена и высокая надежность поставок значительно увеличили потребление газа в нашем регионе: в Эстонии более чем на 40% по сравнению с годом ранее. В условиях морозов природный газ подтвердил свою важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения. Во время январской морозной волны потребление природного газа превысило потребление электроэнергии, и чтобы зимой в помещениях не было холодно и темно, в обозримом будущем использование природного газа в Эстонии останется неизбежным“, - отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
„Заглядывая вперед, мы видим повод для оптимизма, поскольку после теплой зимы в европейских резервуарах осталось больше газа, чем обычно, и ожидается, что заполнение резервуаров на следующую зиму пройдет гладко. В 2025 году стартует несколько новых проектов по экспорту LNG, на рынок будет добавлено большое количество газа, а от структурного дефицита рынок перейдет к профициту, что в итоге обеспечит еще более низкие цены для потребителей“, - сказал Каасик.
Природный газ теперь доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве. В прошлом году компания Eesti Gaas доставила в регион 18 партий LNG. Один газовый танкер покрывает около четверти годового потребления газа в Эстонии. В прошлом году в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше компания Eesti Gaas продала в общей сложности 15,9 ТВт-ч газа и электроэнергии. За год объем продаж энергии увеличился вдвое.
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