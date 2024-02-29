Украинцы VS Политики | Владимир Свет объяснил, есть ли в Эстонии бомбоубежища

„В Эстонии практически нет бомбоубежищ в том понимании этого слова, которое закладывают туда люди старше 35 лет, которые знают, что в СССР была система бомбоубежищ, система поддержки из функционирования и т.д., - признался Свет. - В Эстонии у различных специальных служб есть какое-то количество бомбоубежищ, но это не касается обычных людей. Если мы посмотрим на то, что происходит в Украине, то нам нужны укрытия, а не оборудованные бомбоубежища, в которых люди будут проводить месяцы. Эту систему начали создавать как раз после 24 февраля 2022 года. В Таллинне уже десятки таких мест, которые могут быть использованы как укрытия, я подчеркну, не только в случае войны, но и в случае других чрезвычайных ситуаций. Проблема заключается в том, мы никогда системно не занимались созданием таких объектов. Поэтому где-то это подземная парковка, которая соответствует определенным требованиям, подвал определенного дома. Они и являются теми первичными местами для укрытия, куда люди будут прятаться, если произойдет что-то такое, что может представлять опасность у них дома или на улице. Достаточно ли их? Конечно, не достаточно. Готова ли Эстония создавать систему по примеру Финляндии, где практически с любой крупной застройкой предполагается станционарное бомбоубежище типажа холодной войны? Боюсь, что ресурсов на создание такой системы у нас нет. Вопрос в том, как более эффективно использовать тот ресурс, который у нас уже есть“.