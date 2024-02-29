Спикеры парламентов 19 европейских государств призывают США предоставить Украине помощь для продолжения борьбы
Спикеры парламентов 19 европейских государств направили спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону совместное письмо, в котором призывают приложить усилия для оказания помощи Украине и принять историческое решение, согласно которому Украина получит средства, необходимые для продолжения борьбы с ведущей агрессивную войну Россией.
В письме спикеры отметили, что прошедшая недавно трагическая годовщина ознаменовала два года со дня, когда Россия и ее диктаторский режим вторглись в Украину, совершая неспровоцированный и необоснованный акт агрессии. „Очевидно, это вторжение не только ставит под угрозу независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, но и бросает вызов всему демократическому миру, угрожая безопасности всей Европы и всего Евро-Атлантического региона“, – сказали они.
По их словам, в течение прошедших двух лет государства, сохраняющие приверженность единым ценностям и веру в миропорядок, основанный на правилах и соблюдении Устава ООН, объединяли усилия, чтобы помочь Украине и ее народу отразить жестокую агрессию, ежедневно уносящую сотни жизней. „Наша совместная помощь позволила остановить агрессора и освободить большу́ю часть оккупированной ранее территории Украины. Мы выражаем Соединенным Штатам признание за незаменимую и выдающуюся роль в этих совместных усилиях. США последовательно демонстрировали, что обе ведущие партии твердо поддерживают победу Украины в борьбе против российского вторжения“, – указывается в письме.
По словам спикеров, вторжение России в Украину оказало значительное влияние на ситуацию в сфере безопасности в мире. „Мы видим, что в то время, как Иран и Северная Корея начали предлагать России прямую военную поддержку, преступная деятельность кремлевского режима вдохновила другие диктаторские и недемократические режимы; послужила катализатором к эскалации давних конфликтов и привела нас к тому, что мы оказались на грани новых противостояний. Сегодня мир быстро движется к разрушению стабильного миропорядка“, – отметили они.
Спикеры 19 европейских государств заверили, что считают своей обязанностью и задачей воспрепятствовать погружению в хаос и безнаказанность. Поэтому их государства привержены дальнейшему увеличению поддержки Украины и ее вооруженных сил, считая это значительной инвестицией в нашу индивидуальную и коллективную безопасность. „Ось зла должна быть повержена, а все преступники – привлечены к ответственности. Это послужит сдерживающим фактором в предотвращении дальнейших конфликтов и вернет нашим народам чувство контроля и безопасности“, – отметили они.
В письме спикеру Палаты представителей спикеры выразили уверенность, что благодаря его личному руководству Конгресс продемонстрирует историческое единство двух партий в поддержке совместных усилий по оказанию помощи Украине. „Поэтому мы просим Вас сделать следующий шаг для принятия исторического решения в отношении законопроекта H.R.815, который обеспечит помощь США иностранным государствам и предоставит Украине необходимые средства для продолжения борьбы“, – сказали они.
Совместное письмо подписали спикеры парламентов Австрии, Бельгии, Болгарии, Эстонии, Испании, Нидерландов, Хорватии, Исландии, Италии, Литвы, Латвии, Молдовы, Польши, Португалии, Франции, Северной Македонии, Германии, Чехии и Украины. От Эстонии совместное письмо подписал спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.
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