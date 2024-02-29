В партии Eesti 200 шатание и разброд? Калев Стойческу вышел из правления, исполнительный директор покинет свой пост

Стойческу заявил, что подал в отставку и оставляет свой пост в совете партии. „В будущем я постараюсь больше посвятить себя работе в Комиссии по государственной обороне“, - сказал он.

Postimees сообщает, что члены правления партии перессорились. Стойческу не пожелал комментировать внутренние дела партии. „Я не хочу обсуждать эти [ссоры] через СМИ. В партии всегда есть вопросы, которые необходимо решать, в этом нет никаких сомнений“, - сказал он.

Однако это не единственное, что изменилось в руководстве партии. Михкель Вески также оставит должность исполнительного директора партии.

По словам Вески, его первоначальный трудовой договор истек, и после общения с председателем партии Маргусом Цахкна, было решение не продолжать сотрудничество. „В свое время я высказал предложения о том, что следует изменить, но поскольку у нас сохраняется разное понимание того, как вести дела, решили разойтись“, — сказал Вески.

„В конце концов, мне ведь платило зарплату правление, — сказал Вески, по словам которого, он должен был реализовать чаяния и пожелания именно правления. — И если их желания такие, какие я не могу исполнять, или если они расходятся с моим представлением о том, как нужно вести дела, тогда приходится идти дальше по-одиночке“.

Вески заявил, что приступает к новым задачам. „Если у них есть желание сделать эти вещи по-другому, то пусть они делают это с кем-то другим“, - добавил он.

Delfi поинтересовался у Вески, не было ли попыток помешать его работе на посту исполнительного директора партии. „Я никаким образом не могу ответить на этот вопрос, пусть это останется между мной и партией“, - коротко сказал он.

Вески также отказался комментировать отношения и напряженность внутри партии.

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