ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Выходные порадуют теплом и солнцем. Затем погода удивит

Однако к западу от нас находятся циклоны. Между ними двумя поток воздуха свернет на юг и принесет на нашу территорию теплую воздушную массу. Поначалу погода будет оставаться довольно пасмурной и мрачной, но постепенно западная окраина антициклона разгонит облака и выходные будут достаточно солнечными.