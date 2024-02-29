29.02.2024, 12:56
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Выходные порадуют теплом и солнцем. Затем погода удивит(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
С сегодняшнего дня в погоде будет преобладать край антициклона. Сам антициклон находится на территории России.
Однако к западу от нас находятся циклоны. Между ними двумя поток воздуха свернет на юг и принесет на нашу территорию теплую воздушную массу. Поначалу погода будет оставаться довольно пасмурной и мрачной, но постепенно западная окраина антициклона разгонит облака и выходные будут достаточно солнечными.