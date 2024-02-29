Новости Эстонии
29.02.2024, 12:56

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Выходные порадуют теплом и солнцем. Затем погода удивит

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Helve Meitern
sünoptik
В конце февраля пробиваются первые подснежники
В конце февраля пробиваются первые подснежники
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

С сегодняшнего дня в погоде будет преобладать край антициклона. Сам антициклон находится на территории России.

Однако к западу от нас находятся циклоны. Между ними двумя поток воздуха свернет на юг и принесет на нашу территорию теплую воздушную массу. Поначалу погода будет оставаться довольно пасмурной и мрачной, но постепенно западная окраина антициклона разгонит облака и выходные будут достаточно солнечными.

Юго-восточный ветер постепенно усилится, оставаясь достаточно умеренным. Приближается тепло, и с пятницы по воскресенье суточные показания термометра поднимутся до пяти-восьми градусов, но на побережье температура ограничится парой градусов, вода холодная, сохраняется лед. По ночам возможно похолодание, потому что ночи еще длинные, а когда облачный покров рассеется, воздух быстро остынет и станет холоднее на несколько градусов.

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