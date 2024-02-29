ВИДЕО | Повышение зарплаты педагогам, обязательное среднее образование и отношение к выборам в РФ - прошла очередная пресс-конференции правительства

Кая Каллас начала с рассказа о визите в понедельник в Париж, где обсуждалась поддержка Украины. Основное внимание уделялось отправке боеприпасов и оружия.

На сегодняшнем заседании правительство приняло решение повысить минимальную зарплату учителей до 1800 евро. Министр образования Кристина Каллас рассказала, что в Рийгикогу была отправлена поправка к Закону о государственном бюджете, которой фонд поддержки местных самоуправлений увеличивается на 9,27 миллиона евро, предусмотренные на зарплаты педагогов.

Каллас рассказала о реформе продления возраста получения обязательного образования. Определение „обязанность посещать школу“ заменят на „обязанность учиться“, то есть прямой обязанности посещать школу физически не будет, уточнила она.

Ежегодно в Эстонии около 1000 молодых людей получают только основное образование. Правительство прогнозирует, что процент выпускников ПТУ увеличится, цель состоит в том, чтобы 40 процентов тех, кто учился в школе, продолжили дальнейшее обучение и получили профессию.

Ляэнеметс рассказал о проектах искусственного интеллекта. Он предупредил об опасностях, связанных с мошенничеством и преступностью с помощью ИИ. „Мы находимся в ситуации, когда с ИИ приходится бороться другим ИИ“, — сказал он. В Эстонии планируется создать центры передового опыта в области искусственного интеллекта.

Далее последовали вопросы от журналистов, и на вопрос от ERR по поводу того, как отреагирует Эстония, когда Кремль объявит результаты выборов, Кая Каллас ответила, что не считает то, что происходит в России, выборами в принципе.

„Я не собираюсь называть это выборами, я всегда ставлю кавычки, когда упоминаю их. Это не выборы в демократическом смысле. Мы все заранее знаем их результат, и отношение Эстонии к этому действу известно“, - прокомментировала премьер-министр.

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