Судебные секретари, наблюдавшие как на здании суда рисуют буквы Z, отделались легким наказанием

По делу, имевшему место в Тартуском суде, было проведено дисциплинарное производство. Представитель суда сообщил, что двое сотрудников были подвергнуты дисциплинарному взысканию с сокращением их базовой зарплаты на 15 процентов на два месяца. Однако они могут продолжать исполнять свои обязанности.

„В ходе дисциплинарной процедуры было установлено, что вина сотрудников заключается в том, что они не предотвратили неправомерную деятельность лица, не связанного с судебным домом и находившегося в здании суда под их ответственностью, и не ликвидировали последствия его действия“, - заявил пресс-секретарь Сийм Саавик.

При определении меры наказания учитывались предшествующая безупречная служба работников суда, отсутствие сомнений в их сознании, отсутствие дисциплинарных взысканий, положительные отзывы коллег, а также их извинения и раскаяние.

Начатое полицией расследование даст оценку деятельности лица, не связанного с судебным домом.

Стены были изрисованы символами Z

„В Тартуском доме суда в прошлую пятницу (26 января, прим. редактора) произошел инцидент, когда группа из трех человек в нерабочее время посетила закрытую зону дома суда, и в это время на стенах помещений здания суда появились рисунки, напоминающие военную символику“, - сообщил пресс-секретарь тартуских судов Сийм Саавик.

Двое людей из данной группы были работниками суда, третий человек с домом суда не связан. По факту случившегося в полицию было подано заявление, а в отношении сотрудников суда начато дисциплинарное производство.

„Исходя из имеющейся на данный момент информации, есть основания полагать, что автором знаков, похожих на военную символику, был находившийся в здании суда человек, не связанный с судом, а не находившиеся с ним сотрудники суда“, - добавил Саавик.

По словам директора тартуских судов Тийны Эреб, это крайне прискорбное событие, которое суды однозначно осуждают. „В свете той роли, которую суды играют в обществе, такому поступку нет оправдания“, - сказала она.