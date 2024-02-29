Полиция о найденных человеческих останках: скорее всего, это пропавший в позапрошлом году мужчина

„28 февраля около 13.00 в центр тревоги поступило сообщение о том, что возле Ряпинаского шоссе в городе Выру обнаружены человеческие останки“, - сообщила Delfi представитель PPA Пирьо Нейссаар.

„Недалеко от места происшествия и скелетированных останков также были обнаружены одежда и документ, удостоверяющий личность, принадлежащие 60-летнему Айвару, пропавшему в Выру в декабре 2022 года“.

Нейссаар отметила, что высока вероятность того, что обнаруженные останки принадлежат пропавшему мужчине, но PPA сможет подтвердить это с уверенностью только после того, как будет проведен ДНК-тест.

В начале декабря позапрошлого года полиция заявила, что просит помощи в поисках Айвара. Он ушел из дома в прошлом месяце.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию после того, как в течение нескольких недель не получали известий от члена своей семьи. По их словам, у Айвара была привычка уходить из дома время от времени, не сказав никому ни слова, и заниматься своими делами, но никогда раньше он не был вдали от дома так надолго.

Были проверены как его дом в городе Выру, так и другие места, где бывал Айвар. Его мобильный телефон был выключен.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.