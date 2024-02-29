Новости Эстонии
29.02.2024, 10:15

Открыта регистрация на бесплатные языковые курсы эстонского языка для получателей временной защиты

 
Открыта регистрация на бесплатные языковые курсы эстонского языка для получателей временной защиты
Открыта регистрация на бесплатные языковые курсы эстонского языка для получателей временной защиты
ФОТО: Settle Estonia

Курсы начнутся в марте и апреле и длятся длятся около 3 месяцев. Пройти обучение можно онлайн или лично. Участники могут выбрать утреннее, дневное или вечернее время обучения в разных регионах Эстонии. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте программы адаптации.

Объем курса эстонского языка на уровень А1 составляет 100 академических часов. Все 100 академических часов проводятся в форме контактного обучения в классе или, если речь идет о веб-курсах, в онлайн-среде. В объем курса засчитываются только конкретные часы изучения языка. Расчет осуществляется в академических часах продолжительностью 45 минут. В объем курса не входит самостоятельная работа учащегося, а также содержание и объем домашних заданий. Объем самостоятельной работы учащегося составляет 20-60 часов.

В один учебный день обычно проводится два или три учебных урока. Один урок продолжается 45 минут. Обучение языку обычно проводится два дня в неделю.

В рамках курса на уровень А1 слушали курса рассматривают такие  темы как семья и дом, рассказ о членах семьи,  выражение вежливости и фразы первой необходимости, представление себя и других: имя, происхождение, владение языком, место жительства, возраст, профессия, повседневные занятия и свободное время, рутина дня и недели, в том числе дни недели, время, любимые занятия; обслуживание и покупки: называние и покупка товаров на рынке и в магазине, в том числе цены; места питания: предпочтения в еде и заказ еды; места в городе: называние мест, посещение, как спросить дорогу и показать дорогу; самочувствие и здоровье: части тела, проблемы со здоровьем; погода и одежда.

В последний день языкового курса учащиеся пройдут письменный тест, а также преподаватель проведет устную беседу. Письменный тест основан на учебной программе и состоит из простых вопросов. В беседе участнику необходимо на соответствующем уровне рассказать о себе, а также задать вопросы и ответить на вопросы.

В курсах эстонского языка в рамках программы адаптации для получателей временной защиты не могут принимать участие получатели международной защиты, которым обучение эстонскому языку в соответствии с законом о предоставлении иностранцам международной защиты предлагает Министерство социальных дел. Также в этих курсах не могут участвовать находящиеся здесь на основании права или вида на жительство иностранцы, которым обучение языку на уровень А1 и А2 предлагается на основании обычной программы в рамках программы адаптации.

Как можно принять участие в курсах эстонского языка на уровень А1?

  • Департамент полиции и пограничной охраны передает по э-почте информацию для регистрации на курсы всем получателям временной защиты.

  • После этого вам следует для участия создать аккаунт на сайте www.settleinestonia.eе, нажав “Logi sisse” (Войти) и выбрав “Registreeri siin” (Зарегистрироваться здесь). Заполните необходимые поля и подтвердите создание аккаунта.

  • После создания аккаунта вы можете войти в интернет-среду и выбрать подходящий для вас языковой курс.

  • После регистрации вы получите письмо с подтверждением, а позже проводящее обучение лицо свяжется с вами напрямую, чтобы уточнить детали курса.

  • Если у вас есть технические проблемы напишите ukraina@settleinestonia.ee

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