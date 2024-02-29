Открыта регистрация на бесплатные языковые курсы эстонского языка для получателей временной защиты

Объем курса эстонского языка на уровень А1 составляет 100 академических часов. Все 100 академических часов проводятся в форме контактного обучения в классе или, если речь идет о веб-курсах, в онлайн-среде. В объем курса засчитываются только конкретные часы изучения языка. Расчет осуществляется в академических часах продолжительностью 45 минут. В объем курса не входит самостоятельная работа учащегося, а также содержание и объем домашних заданий. Объем самостоятельной работы учащегося составляет 20-60 часов.

В один учебный день обычно проводится два или три учебных урока. Один урок продолжается 45 минут. Обучение языку обычно проводится два дня в неделю.

В рамках курса на уровень А1 слушали курса рассматривают такие темы как семья и дом, рассказ о членах семьи, выражение вежливости и фразы первой необходимости, представление себя и других: имя, происхождение, владение языком, место жительства, возраст, профессия, повседневные занятия и свободное время, рутина дня и недели, в том числе дни недели, время, любимые занятия; обслуживание и покупки: называние и покупка товаров на рынке и в магазине, в том числе цены; места питания: предпочтения в еде и заказ еды; места в городе: называние мест, посещение, как спросить дорогу и показать дорогу; самочувствие и здоровье: части тела, проблемы со здоровьем; погода и одежда.

В последний день языкового курса учащиеся пройдут письменный тест, а также преподаватель проведет устную беседу. Письменный тест основан на учебной программе и состоит из простых вопросов. В беседе участнику необходимо на соответствующем уровне рассказать о себе, а также задать вопросы и ответить на вопросы.