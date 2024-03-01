01.03.2024, 08:35
КУЛУАРЫ | Лишат ли граждан России и Беларуси избирательного права на местных выборах?(12)
Возможно, для этого придется изменить конституцию
ФОТО: | Delfi Meedia
Без изменения конституции, вероятно, невозможно будет отнять у неграждан право голоса на местных выборах. В любом случае соцдемы не готовы с этим согласиться. Для принятия решения к 2025 году также нужна поддержка EKRE, пишет Eesti Päevaleht.
Премьер-министр и журналист опирались на разные цифры, когда речь шла о срочном внесении поправок в конституцию. Требуется ли для этого большинство в две трети или четыре пятых? Оба искали ответ в конституции, и дело прояснилось: президента можно избрать двумя третями, но для быстрого изменения конституции все равно необходимо четыре пятых, или 81 голос. Кая Каллас посчитала, что такое количество голосов вполне возможно. „Все этого хотят, это не обязательно невозможно“, — сказала Каллас.