Новости Эстонии
01.03.2024, 08:35

КУЛУАРЫ | Лишат ли граждан России и Беларуси избирательного права на местных выборах?

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Возможно, для этого придется изменить конституцию
Herman Kelomees
Kärt Anvelt
Jevgenia Parv
Сделаем? У Партии реформ и Eesti 200 есть политическая воля, но они не хотят лобового столкновения с реальностью
Сделаем? У Партии реформ и Eesti 200 есть политическая воля, но они не хотят лобового столкновения с реальностью
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Без изменения конституции, вероятно, невозможно будет отнять у неграждан право голоса на местных выборах. В любом случае соцдемы не готовы с этим согласиться. Для принятия решения к 2025 году также нужна поддержка EKRE, пишет Eesti Päevaleht.

Премьер-министр и журналист опирались на разные цифры, когда речь шла о срочном внесении поправок в конституцию. Требуется ли для этого большинство в две трети или четыре пятых? Оба искали ответ в конституции, и дело прояснилось: президента можно избрать двумя третями, но для быстрого изменения конституции все равно необходимо четыре пятых, или 81 голос. Кая Каллас посчитала, что такое количество голосов вполне возможно. „Все этого хотят, это не обязательно невозможно“, — сказала Каллас.

Остальные варианты маловероятны по разным причинам. Лишение граждан стран-агрессоров России и Беларуси избирательных прав без изменения конституции требует преодоления ряда препятствий, некоторые из которых могут оказаться довольно серьезными.

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