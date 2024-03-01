КУЛУАРЫ | Лишат ли граждан России и Беларуси избирательного права на местных выборах?

Премьер-министр и журналист опирались на разные цифры, когда речь шла о срочном внесении поправок в конституцию. Требуется ли для этого большинство в две трети или четыре пятых? Оба искали ответ в конституции, и дело прояснилось: президента можно избрать двумя третями, но для быстрого изменения конституции все равно необходимо четыре пятых, или 81 голос. Кая Каллас посчитала, что такое количество голосов вполне возможно. „Все этого хотят, это не обязательно невозможно“, — сказала Каллас.