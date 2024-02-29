Более полутора тысяч предприятий пытались уйти от налога: вмешался Налоговый департамент

По словам руководителя по рискам с налогом с оборота Кристи Вескус, количество нарушений не увеличилось, но возросли их суммы.

«По сравнению с предыдущими годами количество нарушений не увеличилось, однако их более крупные суммы были выявлены в ходе проверок. Это может быть обусловлено, с одной стороны, ухудшением экономического положения предприятий, а с другой стороны нашим постоянным совершенствованием моделей работы с рисками, благодаря чему мы находим наиболее острые проблемные места», – добавила она.

По словам Вескус, наиболее распространённые недочёты из года в год одни и те же; НТД обнаруживает больше всего ошибок именно при анализе ходатайств о возврате налога с оборота. Предприятия должны были исправить их в 1631 случае на сумму 25,2 миллиона евро.

Сокрытие оборота было выявлено в 2023 году у 1639 коммерческих объединений, чья обязанность по уплате налога с оборота была увеличена на сумму 25 миллионов евро; данный вид нарушения является по-прежнему наиболее распространённым способом уклонения от уплаты налогов.

НТД будет держать в фокусе своего внимания в этом году также, как и в прошлом, нарушения, связанные со сделками с недвижимостью, которые ежегодно наносят государству ущерб по налогу с оборота в размере 7,6 миллиона евро. Основными нарушениями в этой сфере являются незадекларированные обороты от сделок по продажам недвижимости, а также необоснованно предъявляемые требования о возврате налога с оборота от сумм приобретения жилых помещений, которые были куплены на имя коммерческих объединений, но которые не использовались в их налогооблагаемой предпринимательской деятельности. 230 нарушений, связанных со сделками с недвижимостью, были выявлены в ходе проверок в 2023 году; в результате чего предприятия должны доплатить 4,4 миллиона евро различных налогов, таких как подоходный налог с юридического лица, налог на рабочую силу и сам налог с оборота.