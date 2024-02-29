Завтра стартует подача заявлений на поступление ребенка в 1-й класс. Как узнать, какая школа лучше?

С 1 марта в течение двух недель таллиннские родители могут подать заявление на назначение школы по месту жительства детям, идущим 1 сентября 2024 года в первый класс. Согласно регистру народонаселения, всем детям, проживающим в Таллинне, гарантировано место в одном из муниципальных учебных заведений. Но что делать, если родители приняли решение отдать ребенка в школу, которая находится не рядом с домом? Опрос друзей и знакомых о нужной школе, чтение отзывов в интернете, «Подготовишка» в «нужной» школе — RusDelfi собрал истории родителей будущих первоклашек.
«Буду наблюдать по атмосфере в классе»
Мама будущего первоклассника Екатерина начала задумываться о том, в какую школу отправить своего ребенка, еще задолго до 1 сентября. «Наблюдая за опытом друзей и знакомых и не находя для себя подходящего варианта, уже года за два-три до подготовишки начали изучать, какие вообще существуют варианты, — рассказывает Екатерина. — Опрашивали друзей и знакомых, и даже знакомых знакомых. Читали отзывы в интернете, в тематических группах и где-то еще».
Мама будущего первоклассника рассказывает, что за подготовку к школе ее ребенок проходил. «Чтобы быть более подготовленным к 1-му классу, а также тестированию, чтобы в этот 1-й класс попасть».
Родители приняли решение водить на занятия в определенную школу, чтобы в дальнейшем и попасть туда в 1-й класс. «Мы не хотели отправлять в школу по прописке, поэтому такой вариант показался нам самым лучшим, — утверждает Екатерина и комментирует, что родителям нужно участвовать в выборе школы для ребенка. — Если есть такая возможность, то, конечно, нужно изучать и отзывы, и мнения».