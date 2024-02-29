Завтра стартует подача заявлений на поступление ребенка в 1-й класс. Как узнать, какая школа лучше?

«Буду наблюдать по атмосфере в классе»

Мама будущего первоклассника Екатерина начала задумываться о том, в какую школу отправить своего ребенка, еще задолго до 1 сентября. «Наблюдая за опытом друзей и знакомых и не находя для себя подходящего варианта, уже года за два-три до подготовишки начали изучать, какие вообще существуют варианты, — рассказывает Екатерина. — Опрашивали друзей и знакомых, и даже знакомых знакомых. Читали отзывы в интернете, в тематических группах и где-то еще».

Мама будущего первоклассника рассказывает, что за подготовку к школе ее ребенок проходил. «Чтобы быть более подготовленным к 1-му классу, а также тестированию, чтобы в этот 1-й класс попасть».

Родители приняли решение водить на занятия в определенную школу, чтобы в дальнейшем и попасть туда в 1-й класс. «Мы не хотели отправлять в школу по прописке, поэтому такой вариант показался нам самым лучшим, — утверждает Екатерина и комментирует, что родителям нужно участвовать в выборе школы для ребенка. — Если есть такая возможность, то, конечно, нужно изучать и отзывы, и мнения».