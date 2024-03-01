Пропал по дороге домой: 65-летнего мужчину нашли благодаря случайному прохожему

О том, что мужчина не добрался до дома, сообщил в среду в 16 часов волостной социальный работник. По собранной на тот момент информации, мужчину в полдень видели в селе Кяэпа ( Вырумаа ).

В пятницу, 1 марта, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск сообщила, что Ильмар найден. „Сегодня утром случайный прохожий заметил похожего на Ильмара мужчину идущим по дороге Выру-Ряпина в волости Выру. Он сообщил об этом в Центр тревоги, и полицейский патруль отправился проверить информацию. Мы установили, что шедший по дороге мужчина - это пропавший пару дней назад Ильмар. Медики осмотрели мужчину, в медицинской помощи он не нуждался, хотя провел эти дни на открытом воздухе. После осмотра мужчину передали под опеку близких родственников“.