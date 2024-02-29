Новости Эстонии
29.02.2024, 07:50

Парламентская оппозиция открыла по автомобильному налогу шквальный огонь: внесено несколько сотен поправок

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Elisabeth Viil
elisabeth.viil@delfi.ee
Berta Gortfelder
berta.gortfelder@epl.ee
Пикет EKRE против налога на автомобили
Пикет EKRE против налога на автомобили
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В раскритикованный законопроект об автомобильном налоге после первого чтения в Рийгикогу было внесено несколько сотен поправок. Центристская партия планирует прибегнуть к обструкции, пишет Delfi.

Законопроект об автомобильном налоге прошел первое чтение в середине февраля, крайним сроком внесения поправок был вечер среды, 28 февраля. Центристская партия представила более 300 поправок к законопроекту, остальная оппозиция также пытается предотвратить введение автомобильного налога. На этот раз оружием коалиции является объединение всех предложений по поправкам.

Заместитель председателя парламентской фракции центристов Андрей Коробейник заявил, что партия придерживается того же мнения, что и три четверти жителей Эстонии, которые, согласно последнему опросу, не поддерживают введение автомобильного налога.

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