Парламентская оппозиция открыла по автомобильному налогу шквальный огонь: внесено несколько сотен поправок

Законопроект об автомобильном налоге прошел первое чтение в середине февраля, крайним сроком внесения поправок был вечер среды, 28 февраля. Центристская партия представила более 300 поправок к законопроекту, остальная оппозиция также пытается предотвратить введение автомобильного налога. На этот раз оружием коалиции является объединение всех предложений по поправкам.