29.02.2024, 07:50
Парламентская оппозиция открыла по автомобильному налогу шквальный огонь: внесено несколько сотен поправок(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В раскритикованный законопроект об автомобильном налоге после первого чтения в Рийгикогу было внесено несколько сотен поправок. Центристская партия планирует прибегнуть к обструкции, пишет Delfi.
Законопроект об автомобильном налоге прошел первое чтение в середине февраля, крайним сроком внесения поправок был вечер среды, 28 февраля. Центристская партия представила более 300 поправок к законопроекту, остальная оппозиция также пытается предотвратить введение автомобильного налога. На этот раз оружием коалиции является объединение всех предложений по поправкам.