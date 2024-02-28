Прохожие нашли человеческие останки. Полиция устанавливает личность умершего

Во второй половине дня на шоссе Ряпина в Выру несколько транспортных средств Департамента полиции и погранохраны вызвали любопытство прохожих, пишет Võrumaa Teataja .

Как сообщила полиция порталу Delfi, около 13:00 на шоссе Ряпина в Выру были найдены останки человека. Они будут отправлены на экспертизу для выяснения подробностей.

Судя по всему, человек умер давно. По виду останков невозможно определить мужчина это или женщина. Не говоря уже о личности человека.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.