29.02.2024, 09:24
Bolt хочет ограничить скорость самокатов в центре Таллинна, но конкурент не согласен(6)
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Bolt предложил Таллинну на неопределенный срок снизить скоростной режим электросамокатов в центре города до 20 километров в час. Однако конкурент Tuul с этим планом не согласен.
До сих пор стандартная скорость самокатов в Таллинне составляла 25 километров в час, за исключением вечера пятницы и субботы. В частности, в позапрошлом году Bolt снизил скоростной режим для самокатов в этот период на треть, с 25 километров в час до 17 километров в час, пишет ERR.