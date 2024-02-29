Bolt хочет ограничить скорость самокатов в центре Таллинна, но конкурент не согласен

До сих пор стандартная скорость самокатов в Таллинне составляла 25 километров в час, за исключением вечера пятницы и субботы. В частности, в позапрошлом году Bolt снизил скоростной режим для самокатов в этот период на треть, с 25 километров в час до 17 километров в час, пишет ERR.