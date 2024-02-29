Экономика
29.02.2024, 09:24

Bolt хочет ограничить скорость самокатов в центре Таллинна, но конкурент не согласен

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ФОТО: Bolt

Bolt предложил Таллинну на неопределенный срок снизить скоростной режим электросамокатов в центре города до 20 километров в час. Однако конкурент Tuul с этим планом не согласен.

До сих пор стандартная скорость самокатов в Таллинне составляла 25 километров в час, за исключением вечера пятницы и субботы. В частности, в позапрошлом году Bolt снизил скоростной режим для самокатов в этот период на треть, с 25 километров в час до 17 километров в час, пишет ERR.

Таллиннская городская управа и полиция также посоветовали главному конкуренту Bolt в этой области - компании Tuul снизить скорость самокатов в пятницу и субботу вечером, чтобы уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий. По словам генерального директора компании Райвиса Озолиньша, сейчас планируется и это - скорость снизится до 20 километров в час.

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