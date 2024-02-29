ОТВЕЧАЕТ СИНОПТИК | К югу от нас ожидается аномально теплая погода — придет ли тепло и в Эстонию?

Пришедшие из Средиземноморья теплые воздушные массы и атмосферная циркуляция антициклонического типа принесли необычно рано в страны Центральной Европы теплую, солнечную погоду без осадков. В некоторых районах Польши и Украины температура воздуха может местами подняться до 20 градусов. Довольно тепло уже и в Литве. В Эстонии, напротив, всё еще властвует циклон, а дневная и ночная температура составляют несколько градусов тепла, выпадают осадки.