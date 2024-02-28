В Ласнамяэ построят уникальный ботанический сад

„Ботанический сад в Ласнамяэ станет не только зеленым уголком в бетонных джунглях, но и местом встречи местных жителей, любителей природы, проводящих досуг семей и всех тех, кто ценит природу в городском пространстве. Реализация этого проекта - прекрасный пример того, как местные жители могут сообща способствовать развитию города и улучшению качества жизни“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В голосовании по Народному бюджету в 2023 году приняло участие 1 735 жителей Ласнамяэ, 475 из которых проголосовали за идею местного жителя Максима Зуева о создании в районе места, где люди могли бы отдохнуть от городской суеты и насладиться красотой природы.

Проектировщик ботанического сада будет выбран по результатам тендера. Срок подачи заявок – 15 марта. Проектирование парка планируется завершить этим летом, после чего проектное решение представят общественности.

Районная управа надеется начать строительные работы уже в этом году, чтобы завершить строительство ботанического сада не позднее 2025 года.

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