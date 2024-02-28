Американского теннисиста дисквалифицировали за употребление наркотиков
В допинг-пробе американского теннисиста Кейси Кании был обнаружен каннабис. Срок дисквалификации составил два года вместо положенных четырех лет, поскольку спортсмен не нарушал правила намеренно.
Американец Кейси Кания дисквалифицирован на два года Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (International Tennis Integrity Agency, ITIA) из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Дисквалификация Кании отсчитывается с даты вынесения решения, 2 февраля 2024 года. Отстранение закончится 1 февраля 2026 года. Результаты игрока, рейтинговые очки и призовые, полученные с момента сдачи проваленной допинг-пробы, также аннулируются.
В августе 2023 года на турнире ATP Challenger спортсмен сдал анализ мочи, в котором был обнаружен каннабис. Кания не имел специального разрешения на использование вещества, которое запрещено Всемирным антидопинговым агентством.
В ноябре 2023 года Кания сдал анализ пробы Б, которая подтвердила наличие каннабиса. Спортсмену было предъявлено обвинение в совершении нарушения антидопинговых правил (ADRV) в соответствии со статьями 2.1 и/или 2.2 антидопинговых правил.
ITIA признала, что игрок не нарушил антидопинговые правила намеренно. Так, американца дисквалифицировали на два года вместо положенных четырех лет.
21-летний Кания занимает 1353-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Лучшей позицией Кании в мировом рейтинге была 137-я строчка, которую он достиг в августе 2023 года.
Источник: РБК Спорт
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