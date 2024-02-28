В ходе конфликта в школе учитель ударил ученика

По словам директора школы Рандвере Маргуса Тыниссааре, инцидент произошел 14 февраля, о чем в тот же день директору школы сообщил один из учителей группы продленного дня, ставший свидетелем ситуации.

„Мы очень серьезно отнеслись к информации, поступившей из школы, и немедленно начали ее проверять. В ходе выяснения обстоятельств мы сразу же проинформировали родителей ученика и отстранили учителя. Вскоре он ушел на больничный. На основании собранной на данный момент информации стало ясно, что в ходе конфликта между учителем и учеником события дошли до такой точки, что учитель ударил ученика. Мне очень жаль, что произошел такой инцидент“, - сказал директор.

„Мы осуждаем любое неподобающее поведение и, конечно же, не терпим насилия в любой форме и со стороны кого-либо в школе Рандвере. Конфликт работник должен был решить по-другому, мы должны уметь сохранять профессионализм даже в сложных ситуациях“, - сказал директор.

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