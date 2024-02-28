Экономика
28.02.2024, 18:46

ГРАФИК | Цена на оливковое масло взлетела до небес. Эстония в списке лидеров

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Iris Kübarsepp
iris.kubarsepp@arileht.ee
Оливковое масло
Оливковое масло
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В январе 2024 года цена на оливковое масло в ЕС была на 50% выше, чем в январе прошлого года, сообщает Евростат.

Во второй половине 2023 года цена на оливковое масло резко выросла: в августе оливковое масло подорожало на 37% по сравнению с августом 2022 года. Эта тенденция ускорилась в сентябре (+44%) и октябре (+50%). Пик годового изменения был достигнут в ноябре прошлого года: +51% по сравнению с ноябрем 2022 года.

В январе 2024 года все страны ЕС сообщили об увеличении цены на оливковое масло. Наибольший рост был отмечен в Португалии (+69 % по сравнению с январем 2023 года), за ней следуют Греция (+67 %) и Испания (+63 %).

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