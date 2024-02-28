ГРАФИК | Цена на оливковое масло взлетела до небес. Эстония в списке лидеров

Во второй половине 2023 года цена на оливковое масло резко выросла: в августе оливковое масло подорожало на 37% по сравнению с августом 2022 года. Эта тенденция ускорилась в сентябре (+44%) и октябре (+50%). Пик годового изменения был достигнут в ноябре прошлого года: +51% по сравнению с ноябрем 2022 года.