Удалить машину из регистра дорожного движения станет проще

„Сегодня почти 300 тысяч транспортных средств с приостановленной регистрацией числятся в дорожном регистре, и неизвестно, существуют ли эти транспортные средства на вообще. Благодаря изменениям мы хотим оптимизировать регистр, чтобы владельцам было проще удалять транспортные средства. Мы также создадим условия, чтобы такие транспортные средства больше не добавлялись в регистр“, — заявил министр климата Кристен Михал.

До сих пор владельцы не могли снять транспортное средство с учета без свидетельства об утилизации. В будущем это станет возможным, то есть транспортные средства, которые были уничтожены или местонахождение которых неизвестно владельцам, можно будет снять с учета без свидетельства об утилизации бесплатно до конца 2025 года. Транспортные средства, регистрация которых приостановлена ​​более, чем на семь лет по состоянию на 1 июля того же года, будут автоматически сняты с учета с ноября 2026 года.

До сих пор регистрация транспортных средств автоматически приостанавливалась по истечении двух лет с момента действия техосмотра и дорожной страховки. Теперь запись автоматически не будет приостанавливаться – если владелец не желает использовать транспортное средство, то необходимо решить, продавать ли транспортное средство, сдать его на свалку или же есть желание использовать транспортное средство чуть позже - и тогда временно снять его с учета на срок до двух лет. При необходимости этот срок можно продлить – для этого необходимо доказательство существования транспортного средства и, в определенных случаях, уплата государственной пошлины.