Удалить машину из регистра дорожного движения станет проще(1)
Министр климата Кристен Михал отправил на согласование проект, целью которого является оптимизация регистра дорожного движения и уточнение требований, связанных со сбором и обработкой транспортных средств.
„Сегодня почти 300 тысяч транспортных средств с приостановленной регистрацией числятся в дорожном регистре, и неизвестно, существуют ли эти транспортные средства на вообще. Благодаря изменениям мы хотим оптимизировать регистр, чтобы владельцам было проще удалять транспортные средства. Мы также создадим условия, чтобы такие транспортные средства больше не добавлялись в регистр“, — заявил министр климата Кристен Михал.
До сих пор владельцы не могли снять транспортное средство с учета без свидетельства об утилизации. В будущем это станет возможным, то есть транспортные средства, которые были уничтожены или местонахождение которых неизвестно владельцам, можно будет снять с учета без свидетельства об утилизации бесплатно до конца 2025 года. Транспортные средства, регистрация которых приостановлена более, чем на семь лет по состоянию на 1 июля того же года, будут автоматически сняты с учета с ноября 2026 года.
До сих пор регистрация транспортных средств автоматически приостанавливалась по истечении двух лет с момента действия техосмотра и дорожной страховки. Теперь запись автоматически не будет приостанавливаться – если владелец не желает использовать транспортное средство, то необходимо решить, продавать ли транспортное средство, сдать его на свалку или же есть желание использовать транспортное средство чуть позже - и тогда временно снять его с учета на срок до двух лет. При необходимости этот срок можно продлить – для этого необходимо доказательство существования транспортного средства и, в определенных случаях, уплата государственной пошлины.
Законопроект также вносит поправки в Закон об отходах, чтобы людям было проще и понятнее сдавать металлолом. Благодаря этим изменениям люди смогут на законных основаниях отдавать автомобили, снятые с учета и находящиеся в их собственности, но не записанные на их имя. Во избежание сбора удаленных транспортных средств в коммерческих целях, плата за сдачу таких транспортных средств не взимается. Кроме того, четко прописано, что переработчик мусора обязан принимать и частично разобранные транспортные средства.
„Это не новые принципы, а скорее мы конкретизируем те требования, которые уже действуют. На практике выяснилось, что стороны по-разному трактовали обязательства по приему металлолома, и это вызвало недоразумения“, - добавил министр. „Изменения в первую очередь призваны внести ясность – цель состоит в том, чтобы сбор и переработка металлолома происходили по единым и понятным правилам“.
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