ВОЛНА ЖАЛОБ | „Что вы не сможете получить при заказе с этой страницы, так это товар!“ В очередном интернет-магазине возникли проблемы с выполнением заказов

„Я одна из многих, кого обманули на этой странице и кто тоже подал заявку в TTJA. К сожалению, ответ заключается в том, что заявка обрабатывается, никто не может закрыть страницу. А вот чего вы не сможете получить при заказе оттуда, так это товара. И деньги вы тоже не вернете...“ - написала нам покупательница, которую обманули в интернет-магазине.