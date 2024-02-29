29.02.2024, 15:20
ВОЛНА ЖАЛОБ | „Что вы не сможете получить при заказе с этой страницы, так это товар!“ В очередном интернет-магазине возникли проблемы с выполнением заказов
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Все больше людей подают жалобы на интернет-магазин netikauabad24.ee, который не выполняет заказы клиентов и не возвращает деньги, Департамент защиты прав потребителей (TTJA) до сих пор не закрыл портал.
„Я одна из многих, кого обманули на этой странице и кто тоже подал заявку в TTJA. К сожалению, ответ заключается в том, что заявка обрабатывается, никто не может закрыть страницу. А вот чего вы не сможете получить при заказе оттуда, так это товара. И деньги вы тоже не вернете...“ - написала нам покупательница, которую обманули в интернет-магазине.