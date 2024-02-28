В Таллинне пройдут военные учения. Возможно, будет шумно

В рамках учений в этом районе можно будет увидеть больше вооруженных сил обороны, чем обычно.

В течение дня в районе улицы Фильтри будут проводиться различные мероприятия. В ходе учений также могут применяться взрывные патроны и различные устройства, издающие шум.

Все мероприятия заранее согласовываются с Таллинном и районной администрацией.

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