Новости Эстонии
28.02.2024, 12:15

В Таллинне пройдут военные учения. Возможно, будет шумно

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Delfi
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В четверг, 29 февраля, в районе улицы Фильтри в Таллинне, на территориях Киберкомандования и Генерального штаба Сил обороны и на прилегающей территории пройдут военные учения.

В рамках учений в этом районе можно будет увидеть больше вооруженных сил обороны, чем обычно.

В течение дня в районе улицы Фильтри будут проводиться различные мероприятия. В ходе учений также могут применяться взрывные патроны и различные устройства, издающие шум.

Все мероприятия заранее согласовываются с Таллинном и районной администрацией.

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