Арестович: однажды утром появляется флаг Нарвской республики, и русские заявляют: „Мы хотим соединиться с Россией“

„Есть стратеги уничтожения Запада. Запад как-то не спешит на это реагировать. Они только-только начали тревожные разговоры. Вы, ребята, не успеете! Они говорят, что до столкновения с Россией 5-7 лет. Да кто же вам даст эти 5-7 лет? 5-7 месяцев — да. 5-7 лет — нет. И вы ничего не успеете. А для нас это полный „абзац“, потому что как только появится третья дыра, например, страны Балтии, все снаряды поедут туда, а не к нам“.

На вопрос, способна ли Россия потянуть такую „многотеатровую“ войну, Арестович описал базовый сценарий. „Им же не нужно захватить пол-Эстонии или всю страну. В Нарве сколько российского населения? Разные данные, но около 90%. Однажды утром появляются российский флаг и флаг какой-нибудь независимой Нарвской республики, и русские Нарвы заявляют: „Знаете, мы хотим исторически соединится с Россией“. Сценарий известен. Там образуются добровольцы с георгиевским ленточками — защищать Нарву. Они говорят: мы не атакуем Эстонию, вы с ума сошли, что ли? Мы просто защищаем права русских людей быть русским, все просто! Потом вдруг случается какой-то взрыв и убивает несколько русских людей в Нарве. И всё, тогда они говорят: раз так, мы оставляем блокноты, и любые попытки эстонской полиции или вооруженных сил прийти сюда будут пресекаться силой, потому что вот — убиты русские люди. Сволочи натовские вы, мы всегда это знали! В Эстонии, как и во всем НАТО, начинается тяжелейший политический кризис. Как реагировать на угрозу? Никакие самолеты не стреляют еще крылатыми ракетами по Эстонии — просто стоит танковая дивизия и 40 тысяч войск, которые они заберут с нашего фронта. Просто стоят и наблюдают, что же происходит в отныне русской Нарве. Что делать надо? Выбивать силой? Вот тебе и политический кризис. Пока немцы, португальцы, эстонцы, американцы будут выяснять, а надо ли воевать за Нарву, то же самое случается в Латвии. Тоже русские города и тоже в 5 километрах от границы. Поднимают флаги и говорят: хотим быть навеки с Россией. А что здесь такого? Право нации на самоопределение. Все законно. Потом начинаются волнения в Румынии.