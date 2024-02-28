„Месть Вырклаэва столетнему авто?“ Союз автовладельцев написал, сколько составит налог на ретро-автомобиль. Министр назвал это ложью

Сумма налога стала известна в результате запроса, поданного LaitseRallyPark, поскольку крупнейший в Эстонии тематический автомобильный парк, владеющий более чем сотней ретро- и спортивных автомобилей, должен для дальнейшей целесообразности действий учитывать расходы, связанные с новым налогом.

По расчетам Минфина, сумма годового налога составит 924 евро, поскольку рассматриваемый Ford T принадлежит юридическому лицу, поэтому к автомобилю не применяется возрастная составляющая. „Сначала находим значение CO₂, по расчетам выходит 668 г/км, но у нас верхний предел — 350 граммов. Это 874 евро“, - пишет чиновник Минфина в электронном письме, отправленном в ответ на запрос. Чиновник объясняет обратившемуся с просьбой, что налог на автомобиль состоит из двух частей – базовой части в размере 50 евро и части CO2. „Поскольку модель легкая, то часть по массе не применяется“, — говорится в ответе.

Под капотом Ford T 1921 года, принадлежащего коллекции LaitseRallyPark, находится 2,9-литровый (2864 см³) бензиновый двигатель, развивающий мощность 15 кВт. Снаряженная масса автомобиля составляет всего 699 кг, а полная – 1019 кг.

По словам исполнительного директора LaitseRallyPark Юллара Сувемаа, конкретный Ford T проезжает менее десяти километров в год. „Например, недавно этот автомобиль участвовал в театральной постановке в качестве реквизита - исполнял роль автомобиля генерала Лайдонера“, - сказал Сувемаа.

„Мы видим абсурдность сути налога на примере того, как несчастный 103-летний Ford T может быть наказан за доставку подписей на Тоомпеа“, — сказал Таммерайд.

Вырклаэв: это неправда, размер налога на ретро-автомобили обсуждается

„Из-за влияния возрастного фактора сумма налога на подержанные автомобили, которыми пользуются частные лица, всегда составляет всего 50 евро в год – больше никто не платит“, - ответил министр Вырклаэв в опровержении утверждений Союза автовладельцев.