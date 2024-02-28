Выяснилась причина пожара в жилом доме: мертвую женщину нашли прямо возле очага возгорания

„Пожар начался из-за неосторожного курения, в результате чего загорелся угловой диван. Мертвую женщину нашли прямо возле очага возгорания. Огонь распространился через перегородку и на чердачное окно, а также на конструкции крыши“, - сказал Метс. Проход в жилых помещениях был существенно затруднен различными предметами, также в помещении не обнаружили дымового датчика.

27 февраля в 01:18 в Центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что на улице Кунгла в Курессааре горит деревянный дом, в котором могут находиться два человека. На момент прибытия спасателей горела уже крыша дома, мужчина самостоятельно покинул здание.

39-летнему мужчине, пережившему пожар, была оказана помощь в машине скорой помощи.

Прибыв на место, спасатели сразу же приступили к работам по тушению. В 01:41 в доме нашли мертвую 60-летнюю женщину.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.