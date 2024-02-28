План государства: сделать среднее образование обязательным и привлечь больше молодых людей в ПТУ

На прошлой неделе Министерство образования и науки направило на утверждение план реформы о продлении возраста обязательного образования. Пакет нововведений планируется внести в Рийгикогу уже в апреле.

Согласно документу, обязанность учиться начинается с семи лет и сохраняется до 18 лет. Обязанность можно выполнить и досрочно, завершив курс профессионального образования или среднего образования до достижения 18-летнего возраста.