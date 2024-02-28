28.02.2024, 12:35
План государства: сделать среднее образование обязательным и привлечь больше молодых людей в ПТУ
Для взрослых профессиональное обучение станет частично платным!
ФОТО: | Delfi Meedia
По плану Министерства образования и науки, со следующего учебного года вступит в силу изменение в законе, которое продлит всеобуч до 18 лет.
На прошлой неделе Министерство образования и науки направило на утверждение план реформы о продлении возраста обязательного образования. Пакет нововведений планируется внести в Рийгикогу уже в апреле.