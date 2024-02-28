Новости Эстонии
28.02.2024, 12:35

План государства: сделать среднее образование обязательным и привлечь больше молодых людей в ПТУ

 
Для взрослых профессиональное обучение станет частично платным!
Elisabeth Viil
elisabeth.viil@delfi.ee
Jevgenia Parv
перевод
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

По плану Министерства образования и науки, со следующего учебного года вступит в силу изменение в законе, которое продлит всеобуч до 18 лет.

На прошлой неделе Министерство образования и науки направило на утверждение план реформы о продлении возраста обязательного образования. Пакет нововведений планируется внести в Рийгикогу уже в апреле.

Согласно документу, обязанность учиться начинается с семи лет и сохраняется до 18 лет. Обязанность можно выполнить и досрочно, завершив курс профессионального образования или среднего образования до достижения 18-летнего возраста.

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